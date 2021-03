Las víctimas de la gran mentira

Leo con desánimo el enésimo acto del espectáculo circense en el que se ha convertido la educación en los países anglosajones, tras adoptar las doctrinas postmodernas (enseñanza confesional).

Profesora de prestigiosa universidad de EEUU renuncia tras hacer “aberrantes” comentarios racistas sobre sus alumnos

Vamos a poner en contexto lo que está diciendo esta tipa: en las universidades gringas se está dejando pasar a estudiantes negros y latinos con peores notas que blancos y, sobre todo, asiáticos (que, por lo tanto, se quedan fuera) para “fomentar la diversidad”.



Es lo mismo que forzar la contratación de un 50% de mujeres en ámbitos con mayoría de varones (pero no el 50% de hombres en medios como el sanitario, o 50% de mujeres subidas a un andamio o bajando a una alcantarilla), en vez de escoger a los mejores sin importar sexo, raza o cualquier otro rasgo somático: acabas bajando el nivel. Matemáticamente es innegable. ¿Y qué pasa con esos negros que han entrado en Georgetown (la de Aznar) por ser negros, por aportar diversidad, y no por sus méritos académicos? Que avanzan a trancas y barrancas. Como era de esperar. No porque sean negros, sino porque su nivel de entrada es bajo. Los negros que sí que entraron porque sus notas eran buenas, que hubieran entrado aunque su piel fuera de color índigo, con esos no hay problema, como la misma profesora apunta. Eso lo sabe cualquier docente, peeeero, no se puede decir. Ésta profesora, con su comentario y queja implícita (cómo puede ser posible que me hayan soltado gente con este nivel en clase), lo que está evidenciando es el absurdo de que los procesos de selección tomen en consideración la raza (es decir, sean racistas, como si una discriminación pudiera ser positiva). Estaba diciendo que el rey estaba desnudo, sencillamente describiendo la realidad cotidiana en una conversación privada entre colegas. Eso es imperdonable para cualquier fundamentalismo postmoderno y le han rebanado el pescuezo, en un ejemplo de la dictadura de lo políticamente correcto que se vive en la anglosfera (y aquí copiamos todas las modas que vengan del sargento mundial), especialmente en ambientes académicos.

Me entristece porque, por ejemplo, mi madre, profesora, podría haber hecho exactamente el mismo comentario con los gitanos. Mucho se rompió la cabeza, la pobre, empeñándose en que estudiasen, echando broncas a los padres para que no faltasen, hiciesen los deberes… Que otros muchos profesores pasaban (total, son gitanos). Pero la realidad es que, la mayoría de las veces, solían ser los peores de la clase. Al menos con los que había en mi clase era así (en mi cole había bastantes, porque estaba cerca de un poblado), y es estúpido y cobarde negar la evidencia. Mi madre sabía cuál era la situación, y se esforzaba por cambiarla.

La progresía postmoderna lo que intenta es que no se pueda describir la realidad, pero no mueven un dedo por cambiarla. Su campo de batalla son las palabras, el cómo se designa la realidad, porque según su dogma el discurso la determina (ni siquiera en eso Foucault era original, la filosofía del lenguaje es anterior incluso a Wittgenstein). Por ello hacen uso de palabros como invisibilizar o estigmatizar. ¿Os acordáis de la vieja estúpida que le criticó a Fernando Simón que dijera que los viejos eran un grupo de riesgo, por estigmatizarlos? Es un ejemplo perfecto de la aplicación del dogma anterior. Para resolver un problema, basta con no verbalizarlo. Al no ser pronunciado, al desaparecer del discurso, deja de existir. Porque, de nuevo, la palabra crea la realidad. Obviamente, al virus le da exactamente igual, la realidad permanece impertérrita la describamos o no. Y lo mismo, con el déficit académico de los estudiantes negros en gringolandia, o cualquier otro problema cuya descripción cuestione los argumentos de la nueva religión.

Habrá que analizar la problemática tras estos resultados, pero el primer paso es estudiar la realidad y aceptarla. Te guste o no, porque está ahí, aunque mires para otro lado. Si los suburbios negros, porque hay un fuerte componente racial en la distribución del espacio, tienen peores escuelas infantiles, que en USA están financiadas por los ayuntamientos, esos niños ya parten de una situación de desventaja (las diferencias entre una escuela de un barrio pijo y una de un barrio chungo son siderales). Las menores expectativas de sus padres, de su entorno, como con los gitanos, son también una causa mayor. Sabemos que el nivel educativo y los ingresos de los padres son un fuerte predictor del éxito académico de los hijos, y para vencer esa tendencia hay que hacer una fuerte inversión en educación. Que en USA no ocurre, y aquí cada vez menos (la puta colaboración público-privada, que detrae recursos a la educación pública). De todo esto se puede y debe hablar, pero para ello lo primero es reconocer el problema, no crear un tabú y crucificar a quien lo señale.

Claro, que es mucho más barato el policorrectismo, como lo es cerrar las escuelas de educación especial y que te suelten un niño sordo, ciego o deficiente mental en clase, con la cantinela de que “no es diferente” y simular que aquí no pasa nada. Así te ahorras pagar la nómina del profesor de especial, que es más cara, y tener centros dedicados. O, en el caso gringo, financiar una educación pública de calidad en los barrios pobres, para niños negros, blancos, amarillos y violetas a topitos, superando el identitarismo racista que se ha instalado en la left wing. Porque también tengo que aclarar. Si admitimos en la universidad a negros con notas más bajas que blancos, lo que estamos haciendo es que entren los negros de clase media, aunque burros, y dejando fuera a blancos y chinos pobres, aunque con más posibilidades. Es de nuevo pura aritmética. Si ya lo tienen difícil por ser pobres, su raza se convierte en un obstáculo más.

Recuerdo un compañero, debía ser 6º de EGB, que se quedaba el pobre dormido en clase. Y no era ni negro, ni gitano. Simplemente sus padres eran gente muy humilde. Ése es el estigma. Y por la noche iban a vigilar una nave y, como no tenían a nadie con quién dejar al crío y mucho menos pagar a alguien que lo cuidase, se lo llevaban con ellos. Obviamente ese crío no competía en igualdad de condiciones con los que sí que podíamos dormir a su hora. Otro tenía la madre alcohólica, otro el hermano yonki… Pero lo que no resuelve nada es decir “aquí no pasa nada” e irles aprobando hasta llegar a la universidad, y allí regalarles el titulito por farfulladas de igualdad y de que no seas racista. Eso es hacer una mentira cada vez más gorda, hasta que explota al llegar al mercado laboral.

Cuando hice el CAP, uno de los “profesores” (un subnormal de psicología, cómo no) soltó la burrada más grande que he escuchado a cuenta del sistema educativo: “en una democracia, todos los niños tienen derecho a aprobar, y vuestra obligación es aprobarlos”. Las consecuencias prácticas de esta doctrina son la destrucción de la escuela pública y que los padres que se lo puedan permitir, lleven a sus críos a las pocas privadas que mantengan el nivel académico. El daño que han hecho las ocurrencias pseudopedagógicas progres (la pedagogía es una ciencia, pero estas mamarrachadas nunca se someten a la comprobación empírica) a la calidad de la educación es devastador.

Pero volviendo al caso que nos ocupa, sobre los procesos racistas de selección en las universidades pijas americanas (desde donde se difunde al mundo la doctrina postmoderna, que rápidamente es traducida aquí). Es más difícil (necesitas más nota para) entrar siendo asiático que blanco, más difícil entrar siendo blanco que hispano, e hispano que negro. ¿Por qué? Es pura aritmética al crear cupos raciales. Los alumnos asiáticos tienen notas medias mal altas. ¿Y por qué? ¿Porque son genéticamente superiores? No, porque tienen una cultura del esfuerzo, del estudio. Sienten respeto por el conocimiento. Superior a la de los blancos, muy superior a la de los hispanos y extremadamente superior a las comunidades negras. Pero claro, eso lleva a un asunto muy espinoso: hay un problema intrínseco en la cultura de esas comunidades negras usamericanas. Especialmente, cuando los datos advierten que los inmigrantes africanos de primera generación, negros negrísimos recién llegados a un país extraño, sin apoyos sociales y, en muchos casos, sin dominar la lengua, tienen más probabilidades de ascenso social y mejor desempeño académico. Los mismos ciudadanos de origen asiático son… inmigrantes o hijos de. Si hubiera un racismo institucionalizado (aquí repiten la misma monserga con el machismo) también los asiáticos lo habrían sufrido. Y, sin embargo, copan las posiciones altas en resultados académicos. ¿Razón? Estudio, esfuerzo, es que no hay otro secreto. Si hubiera, pues, racismo institucionalizado, más lo sufriría un congoleño negro como la noche recién llegado a los States, que no un morenito cuyas 10 últimas generaciones han vivido en el país ¿no? Y ciertamente los USA son una sociedad racista, allí la raza importa mucho y cada vez más, pero ya es vicio usarlo como comodín para justificar la incapacidad y la desidia.

Ciertamente, como toda realidad social, tienen un componente histórico. Pero no puedes usar la historia como justificación eterna para evitar cambiar en un grupo social aquellos rasgos que impiden su desarrollo, sea el latifundismo con los andaluces (los resultados en PISA de las comunidades meridionales hunden la media española) o la esclavitud en el caso de los gringos negros. Pero claro, no digas que hay algo incorrecto en la sociedad andaluza, extremeña o murciana que limita el aprendizaje de sus niños y perpetúa su subdesarrollo y dependencia. Y ya os puedo desvelar cuál es ese algo: falta de aprecio al conocimiento, de reconocimiento social a quien lo atesora. Ése es la razón central que explica las divergencias en los resultados escolares de diferentes sociedades.



Y, luego, vienen los lloros. ¡Ay, que los alemanes nos tienen manía! ¡Ay, qué insolidarios los holandeses! ¡Ay, el colonialismo, la esclavitud, las deudas históricas…! Episodios de sumisión (y de encumbramiento) los tienen todas las sociedades, rebuscar en la historia para justificar el palurdismo y la molicie de hoy sólo conduce a perpeturarlos.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+