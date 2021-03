Tontada postmoderna del día, pero ésta me ha llegado al alma:

Oxford cambiará los estudios de música clásica por su “complicidad con la supremacía blanca”

Compruebo que la noticia sea verídica, y ya me figuraba que sí, que la realidad supera a la ficción. El Mundo Today hace tiempo que se queda corto, con las ocurrencias de la secta.

Barbarismo.

Pauvre Guillaume, que le quieren sacar del currículo para reemplazarlo por el rap. Este clérigo medieval fue uno de los primeros (tras los titubeos de otros gabachos como Leonin y Perotin) en atreverse a romper con la monodia del canto ambrosiano y gregoriano y empezar a explorar las posibilidades de la polifonía.

Creo que ya he subido por aquí una muy conocida, Douce dame jolie. Hoy propongo la escucha de otra:

El conocimiento musical, como cualquier otro, es acumulativo. Sin la exploración de estos pioneros de la polifonía no se puede entender… nada de lo que se ha hecho después. No habría ni Mozart, ni Schubert ni Prokofiev. Pero es que tampoco habría Queen, ni Beatles ni REM (pongo muestras de polifonía vocal, pero es que toda la música compuesta desde la Baja Edad Media es polifónica). Como tampoco habría Aretha Franklin, James Brown, Ray Charles, Ella Fitzgeral, Billie Holiday, Nina Simone, Louis Armstrong, Bessie Smith, Otis Redding, Scott Joplin…

Todos los músicos (que lo sean) de ayer y de hoy, tienen en Guillaume de Machaut (y en Mozart, Schubert y todo el corpus musical) a su ilustre antepasado. Y son lo que hoy son porque se han subido a hombros de gigantes.

Sin el Puisqu’en oubli, no podría haber este Don’t be that way de dos inmensos negrazos:

Por cierto, el valor del rap es haber destruido el patrimonio musical de las comunidades negras de gringolandia, después de décadas de supremacía. Les ha hecho a los negros, y no sólo negros, un favor de la hostia. Sus abuelos eran maestros, los nietos ahora son analfabetos musicales.

Es imperioso defender la cultura, que es patrimonio universal, de la barbarie racista y sexista postmoderna.

