La peligrosidad de la vacuna de Astra Zeneca

El origen de los males que nos afligen, el peor de los virus, es la ignorancia.

Vamos a suponer el caso de un hombre de 65 años (el tramo etario que está siendo vacunado con Astra Zeneca) que está dudando si vacunarse por los mensajes alarmistas que están llegando. Ponerse la vacuna implica un riesgo, no hacerlo también. ¿Cuál es mayor?

Según los últimos datos, la vacuna de Astra Zeneca produce trombosis en ese grupo de edad en 2 de cada millón de casos (1/500.000). La probabilidad de estar expuesto al riesgo de los efectos secundarios de la vacuna, si te la pones, es de 1/1, obviamente.



Por otra parte, la mortalidad por COVID en España en la franja de edad 60-70 es del 3,6% (por cierto, el COVID también mata generando trombos por la respuesta inmunitaria desordenada). Pero hay factores como el sexo (que no género, al virus le importa un bledo que te creas hombre, mujer o cacatúa) u otros factores de comorbilidad como la obesidad, la diabetes o las enfermedades coronarias que aumentan ese riesgo. Pongamos que para el varón de nuestro ejemplo es del 5% (1/20).

Esta probabilidad debemos ponderarla por la probabilidad de que se contagie, que ciertamente es baja, pero desde luego no es nula. Una vez vacunado, sabemos que la probabilidad de contraer la enfermedad se reduce en un 65% con la de AstraZeneca, pero la probabilidad de desarrollar un cuadro clínico que degenere en el deceso se reduce en más del 90% (de hecho, se está reportando una efectividad del 100% para prevenir cuadros graves, pero guardemos un sano escepticismo y quedémonos con ese conservador 90%).



Y aquí la cuenta es muy sencilla:



El riesgo de no vacunarse:

Pnovac = 1/20*Pc

Siendo Pc la probabilidad de contagio



La probabilidad de morir habiéndose vacunado es la suma de las probabilidades de morir por efecto de la vacuna más la de morir por la enfermedad porque la vacuna no ha protegido (menos la intersección de ambos sucesos independientes, morir por la vacuna Y el COVID, que considero despreciable, sólo faltaría que le partiera un rayo al pobre hombre).

Pvac = 1/500000+Pnovac*1/10



Obviamente, convendrá vacunarse cuando el riesgo de vacunarse sea menor al riesgo de no hacerlo.



Pvac < Pnovac

1/500000+1/20*Pc*1/10 < 1/20*Pc

Pc > 1/22500



Es decir, la estrategia de no vacunarse sólo será menos peligrosa cuando el riesgo de contagio (Pc) sea inferior a 1/22500. Dicho de otra forma, si de 22.500 personas que hicieran la misma vida, con las mismas precauciones, que el sesentón de nuestro ejemplo, sólo debiéramos esperar que se contagiara una. Y he tomado datos conservadores.

Sin embargo, hemos visto que se ha contagiado, según regiones, entre un 5 y un 20% de la población en el año que llevamos de pesadilla, con una media del 10% (Pc = 1/10).



E insisto que, una vez vacunados los viejos, en cuanto decaiga el estado de alarma, estoy convencido que van a dejar correr el virus libremente, porque las muertes serán asumibles políticamente, la gente ya se ha acostumbrado a esas cifras y sería muy impopular imponer restricciones por unas pocas decenas de muertos al día. Con lo que el riesgo de contagio, especialmente por jóvenes asintomáticos, va a ser mucho más alto.

Luego podemos concluir que la estrategia de no vacunación es incorrecta, por varios órdenes de magnitud.

Quod erat demonstrandum

+

NOTA: De hecho, en el sumando de probabilidades de fallecimiento de la estrategia de vacunación, es mucho mayor el riesgo de morir de COVID porque la vacuna no cumpla su función, que por los efectos secundarios de la propia vacuna. Y obviamente, el riesgo de morir de COVID sin estar vacunado es aún mayor, mucho mayor, más del décuplo.

NOTA2: Desde aquí quiero proclamar mi completo desprecio a los estamentos periodístico y político, a cual compuesto por individuos más zotes (sí sólo tuvieran el nivel cultural de un bachillerato decentito, qué empresa no estaría a nuestro alcance). Es absolutamente esperable que al aplicar un tratamiento muy seguro (mortalidad de 1 cada medio millón) sobre una población de millones, se produzca un goteo de muertes. Eso no hace a la terapia más peligrosa, sino sencillamente su peligrosidad está aplicada sobre un múltiplo muy grande. Matemáticas de primaria. Mas los analfabetos que pueblan las reacciones enfocan las cámaras en estos casos, la excepción, y no en los millones que NO han muerto, la norma. Y la clase política, que gobierna a golpe de Tweet y de encuesta de opinión, va dando bandazos en su gestión de la crisis para añadir mayor confusión.

Tampoco existe una sociedad madura, informada, que comprenda que ninguna sustancia es inocua y que es de esperar que surjan algunos casos de reacciones adversas a la vacuna que conduzca a la muerte. Pero es que no se está vacunando por gusto, sino por necesidad, y como con cualquier otro medicamento se asumen los riesgos de administrarlo cuando el riesgo de no hacerlo es superior. Y éste es claramente el caso, como acabamos de demostrar.

NOTA3: Qué asco me produce estar rodeado de subnormales.

