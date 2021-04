España es una maquinaria averiada. No funciona. El navío del Estado está mal gobernado en sus redundantes tres niveles y medio (en algún momento se habló de liquidar las diputaciones, ahora ya ni eso), lo cual frustra cualquier esperanza de desarrollo y abre unas negras perspectivas.

Ha quedado patente en la gestión de la epidemia, con gobierno central y regionales corriendo como pollos sin cabeza tras el virus, y los gobiernos locales tomando medidas estúpidas como baldear las calles, por que parezca que se hace algo.

Por cierto, ¿sabéis por qué Sánchez ha nombrado a una abogada como Ministra de Sanidad, para reemplazar a un licenciado en Filosofía? ¿Es la persona que mejor entiende la naturaleza de la amenaza vírica y más capaz para promover los medios y actuaciones necesarios para contenerlo? No, claro que no, hay literalmente decenas de miles de personas en España con más conocimiento del sistema sanitario, de medicina en general y de enfermedades infecciosas en particular. Cualquier enfermera con un mínimo de experiencia sería una mejor candidata para el puesto.

¿Entonces, por qué el presidente del Gobierno la escogió? No por competencia, sino por fidelidad. Darias, como Illa, son personas que deben todo su currículo al partido, cuya militancia explica todo lo que son y han conseguido en la vida. Fuera del organigrama del partido, valiéndose por sí mismos, serían dos desgraciadillos luchando como tantos otros por que el sistema no los atropelle. Pero supieron cobijarse bajo buen árbol e ir trepando por sus ramas hasta descollar por unos méritos espurios, muy diferentes de los académicos o intelectuales.

Así que ése es el gran valor de Darias: la obediencia. Sánchez no se puede permitir tener en ese puesto a una persona íntegra y competente en ese ámbito del conocimiento, que tenga la dignidad de plantarse y dar un portazo si intentan imponerle directrices políticas contrarias a lo que en conciencia considera correcto. Un profesional de la política no tiene conciencia, ni más criterio que los estudios demoscópicos.

Pero hay un ejemplo en que esta negligencia en el gobierno de la res publica quedó aún más en evidencia: la capital del Estado sumida en el caos por una nevada. Para mí este comentario supuso la constatación final del juguete roto que es el Estado en manos de incompetentes y truhanes. Resulta que en Barajas había decenas de vehículos quitanieves y cientos de toneladas de fundente, que no llegaron a usarse ni siquiera en el mismo aeropuerto, y que podrían haber aliviado la situación en la capital. Nadie se acordó de esa flota, no sabían ni siquiera con los medios que contaban. Son continuas muestras de incompetencia de los “responsables” que cobran como tales pero siempre eluden la responsabilidad de su ineptitud. ¿Quién era y sigue siendo la jefa de emergencias en Madrid? Una bruta, una mastuerza sin más mérito que ser de la cuerda del partido.

Usar los cargos públicos para agradecer lealtades, la administración como agencia de colocación de la camarilla del cargo electo, con burla manifiesta del principio de capacidad, conlleva necesariamente un coste en forma de mal gobierno. La incompetencia del enchufado de turno se ve magnificada por la importancia del cargo, causando con su mala gestión un enorme daño a la sociedad, menoscabando sus potencialidades. Por ejemplo, en los próximos semestres vamos a contemplar cómo se despilfarran en bobadas biensonantes los miles de millones de ayuda de Europa. Cuando acabe la lluvia de millones, seguiremos en la misma posición de partida, excepto algunos con contactos en el poder que habrán llenado las arcas y puesto a buen recaudo en Suiza, Luxemburgo o Jersey.

Entonces ¿cuál es el origen del problema? El sistema de promoción interna de los partidos políticos. Nadie honesto e inteligente perdería tiempo y categoría procurando medrar entre las miasmas de la política partidista. De hecho, la estructura de los partidos son un filtro para asegurarse que no se promociona a nadie decente. Por lo tanto, la oligocracia partidista que conocemos con el tergiversado nombre de democracia parlamentaria, se basa en escoger entre una u otra lista de individuos mediocres e innobles, que a su vez nombrarán a sus secuaces y afines para los bien remunerados puestos de dirección.

Os propongo un ejercicio teórico: supongamos que cubrimos las plazas de piloto de aerolínea de la misma forma que se cubren los puestos de alta dirección en la administración y empresa pública. ¿Ah, que no? Acabaría en desastre, ¿verdad? Porque para pilotar un airliner hay que tener una sólida formación especializada y una experiencia de muchos años. ¿Y acaso creéis que es menos exigente la dirección de un organismo público con presupuestos millonarios?¿Por qué asumimos que a los controles de un avión sólo se puede poner a un piloto profesional, pero en el sillón del Ministerio de Hacienda se puede sentar una persona sin formación económica? Cuando la política fiscal es, junto con la monetaria, enajenada en el BCE, las dos palancas claves que tiene un Estado para controlar la deriva de la economía.

En el carnaval político que sirven los medios de comunicación se ofrece una respuesta fácil a los males del Estado: todo es culpa de que gobiernan los otros, si gobernasen los míos todo eso se arreglaría. Y cuando gobiernan, donde gobiernan, los males vienen de que en otro nivel del Estado gobiernan los otros. Y aunque gobernasen los mismos, siempre habría excusas, ya los problemas no serían tan negros, ni las soluciones tan claras, ni la necesidad de adoptarlas tan acuciante.

La vida política, todo ese circo, no es más que una obra de títeres para mantener entretenido al populacho y evitar que pare a reflexionar. Que no se aperciba de la baja preparación, la miserable talla intelectual que, aún así, supera con mucho la integridad moral, de la clase política. Lo cual quiebra por la mitad el principio de representación, por el cual se supone que es demasiado difícil el ejercicio del gobierno para ser asumido por la población (porque medios hay), lo cual obliga a delegarlo en unos individuos tan excepcionales que son capaces de soportar el brillo abrasador del poder sin calcinarse. Pero constatamos que concejales, diputados autonómicos, senadores… son individuos mediocres cuando no viles. Un ciudadano escogido al azar por la calle es posible que fuera más culto, pero seguro que sería más honesto. Por lo tanto, ¿qué queda de justo o legítimo si ese estrato intermedio de sacerdotes que interceden entre el pueblo y la soberanía no son mejores (y si frecuentísimamente peores) que el conjunto de la sociedad a la cual impiden autogobernarse?

El problema, por fin lo entiendo, no son los unos ni los otros, la matriz del problema que nos aqueja es que el sistema de promoción política está viciado de principio. Es una maquinaria diseñada para producir líderes indignos e ineptos, y la máquina no hace más que cumplir su función de acuerdo a la programación que hemos cargado en ella: escoge de entre la bazofia, a los más indignos e ineptos.

España tiene un serio problema de gobernanza. Dejaos de tigres y leones, de tirios y troyanos, el problema es general, y es la baja capacitación de aquellos que dirigen el Estado. Insisto, en sus 3 escalafones y medio, porque el nivel que se aprecia en los ayuntamientos es de cuadra de posada pobre. E incluso podemos buscarle una causa, un primer principio a este pecado original, que no es otro que el lamentable nivel cultural de la sociedad española. No sólo el español es burro, es que está muy orgulloso de serlo y aún se burla de quien pretende dejar de comer alfalfa. En España, y esto sí que es un rasgo que nos diferencia de otras sociedades que no se resignan a un estancamiento que supone una regresión, no se valora el conocimiento. De hecho, se desdeña, se desprecia e incluso se desconfía de quien lo procura.

Pero ¿a dónde nos conducen estas reflexiones? ¿Al fin de la política, a un gobierno de tecnócratas? Ni mucho menos ¡qué simpleza! Que alguien sea competente en su ámbito de conocimiento no priva que, además, tenga una conciencia política desarrollada. Pero la competencia (excelencia) para el puesto que se le adjudica debe ser conditio sine qua non cabe optar a ese puesto, y el nombramiento ser competencia directa del soberano: el pueblo expresado en mayorías.

La cuestión es que personas bien formadas son menos proclives a ser presa de dogmas políticos o religiosos, pues la ciencia enseña a someterse a la Diosa Realidad, que está por encima de cualquier disquisición doctrinal o imperativo partidista. Los argumentarios están para uso de quien no le concede a su inteligencia el libre albedrío, obviamente porque el mismo dueño la tiene en poca consideración, sabedor de su endeblez.

Tras enunciar estas líneas generales, voy a explicar las consecuencias en mi persona del repudio del circo político y sus categorías de izquierda y derecha, por si a alguien le pudiera interesar. Pero como por hoy ya he escrito demasiado, lo seguiré desarrollando en entrada aparte.

