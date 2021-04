… y política

Retomo la pasada entrada para continuar describiendo cómo afecta el desarraigo radical que siento por el circo partitocrático a mis convicciones políticas.

La menor de las consecuencias es que a mí no me vuelven a ver en un colegio electoral. Yo votaré leyes, votaré políticas, no votaré a quienes tomen esas decisiones por mí. Soy mayor de edad político, y no consiento que ningún ser inferior, como lo son los que aspiran a representarme, hurte mi parte alícuota de soberanía. Es una cuestión de dignidad.

Creo que ya he dejado claro el desprecio mayúsculo que siento por la postizquierda (y no hay otra) racista, sexista, identitaria. Sólo faltaba que mis gónadas, la pigmentación de mi epidermis o mis preferencias sexuales determinaran mi acción política e incluso constituyeran la base de mi propia esencia como individuo. El nacionalismo intenta lo mismo con el lugar de nacimiento.

De hecho, creo que puedo aseverar que ninguna persona con un cierto nivel cultural puede no ya sólo apoyar, sino contemporizar con las hordas bárbaras , su neomesianismo hipócrita y empeño en cambiar la realidad torturando el lenguaje.

Por otra parte, la derecha sigue siendo tan repulsiva como siempre, y más ahora que han perdido la vergüenza de mostrarse tal y cual son.

¿Entonces, qué queda? ¿El cinismo del que se declara “apolítico” pero que echa pestes del coletas porque así se lo escucha a la gente bien?

Por cierto, inciso. Muchas veces se ha planteado la paradoja de cómo es posible que individuos de las clases bajas (clases populares, según la neoizquierda eufemística) voten a la derecha, contra sus intereses de clase. Hay muchas teorías sesudas, pero creo que buena parte de la explicación es mucho más simple y prosaica que todo eso. La chusma repite el discurso de la derecha por lo mismo que compra bolsos de Loewe en el mercadillo: para emular a la gente adinerada. Escuchan en los medios a un ricachón bramando con que deben bajar los impuestos, y reproducen el mismo discurso a pesar de que, objetivamente, es tirar piedras contra su propio tejado. Esas ideas políticas prestadas, inoculadas, son la bisutería del pobre que usa, convenientemente aleccionado, para pretender que pertenece a la gente importante, exitosa, que piensa como ellos y forma parte de su misma comunidad.

Retomo el hilo. No, apolítico sólo puede ser un idiota etimológico; el hombre tiene una innegable dimensión social, y la ciencia que se ocupa de ella es la política. No, lo que veis en los debates de televisión, en las ruedas de prensa o en la tribuna del parlamento no es política, es espectáculo. Un espectáculo infame.

El desapego que siento por la postizquierda me conduce a la orfandad política, no hay ningún movimiento que sea mínimamente significativo socialmente que recoja lo principal de mis coordenadas políticas. Ante una izquierda repulsiva y una derecha atroz ¿dónde me sitúo? Alguna vez me lo he preguntado. Y tras reflexionar no mucho, la respuesta cae por su propio peso: en el mismo lugar de siempre. Yo no me he movido, ha sido el eje de coordenadas el que se ha desplazado, cambiando mi definición cuando yo sigo defendiendo lo mismo. Este desplazamiento relativo no me afecta en absoluto, si ya soy viejo para seguir modas en el vestir, como para hacerlo en el pensar.

Tras hacer una enmienda a la totalidad de los principios doctrinales de la french theory que alienta la izquierda postmoderna (insisto, un caballo de Troya, una larva de Trichinella para desarbolar a la izquierda revolucionaria, reduciéndola al ridículo y autoconsumiéndose en el absurdo) ¿qué es lo que soporta mi conciencia política? Pues los mismos principios de siempre, los que asumí siendo aún un guaje y debí tener buen tino porque no he tenido en todo este tiempo que modificarlos en lo esencial, y no creo que sea por obstinación (no he tenido inconveniente en autoenmendarme cuando llegaba a la conclusión de estar errado).

A saber:

La ilegitimidad de la propiedad privada de los medios de producción ajenos, por cuando supone una sisa del trabajo de otro. El trabajo asalariado para un patrón privado es una forma de explotación humana que no se acabó con la proscripción de la esclavitud (otorgar derechos políticos al esclavo no resuelve el mecanismo de apropiación de su fuerza de trabajo). La reproducción del capital está, además, en la base de la desigualdad social, que se perpetúa a través de las generaciones por el círculo vicioso que implica (para obtener rendimientos del capital, se debe contar con un capital inicial, y los rendimientos serán proporcionales a ese capital inicial y crecerán según la más poderosa de las fuerzas del universo, según Einstein: la fórmula del interés compuesto que es una función exponencial. Otra función exponencial es la que gobierna las reacciones nucleares de fisión.

La negación del principio de autoridad. En sociedad toda fuerza debe estar equilibrada, tasada, pues el desequilibrio implica necesariamente abuso, violencia y explotación. El poder sin contrapeso corrompe; sólo contadas almas, una entre millones, son capaces de soportar la tentación del poder sin aprovecharse de él. Esto lo aprendemos de bien niños en el patio del colegio, cuando le damos una bofetada a un niño y éste nos contesta con otra. Si al segundo niño lo atamos de manos, como así actúa el Estado, la impunidad convertirá al primer niño en un sádico. Todos somos esos niños en nuestras interacciones sociales regidas por las relaciones de poder; ora el uno, ora el otro.

No, ya sé que no soy original, ni lo pretendo. Que nadie viva a costa de nadie, que nadie violente la voluntad de nadie, son las bases de, respectivamente, el comunismo y el anarquismo. Lejos de ser tradiciones políticas antagónicas como se mostraron en la historia, estoy convencido que son algo más que complementarias: son indisolubles, pues conocemos bien a qué extremo puede degenerar el primer axioma sin atender el segundo.

Una u otra, hoy día ya no hay quien promueva la aplicación práctica de estos principios como programa político real. Como mucho, se enarbolan nominalmente con un sentido, de nuevo, identitario. Se llenan todos la boca abjurando del capitalismo sin acabar de definirlo, pero luego la proscripción de la propiedad privada de los medios de producción no es introducida, no ya en el programa, sino ni siquiera como punto en el debate político. Unos y otros, enajenados en rebuscar opresiones sobre las categorías identitarias que el postmodernismo social prejuzga como oprimidas por defecto, como quien busca a Wally (quien encuentre una tiene premio, un minipunto en la escala de puritanismo de los neovictorianos, a modo de minería de Bitcoins). No por otra razón fue promovida la ideología achicoria desde las élites económicas y culturales burguesas en el centro del imperio, vientre generador de tendencias.

Y, como cimientos de los dos principios anteriores, me anima un declarado amor por la humanidad. No como concepto abstracto, como la postecología con la “Naturaleza”, sino por todos y cada uno de sus miembros. Tengo la profunda convicción de que, por encima de diferencias raciales, culturales y, por supuesto, sexuales, somos compañeros de singladura compartiendo un frágil navío que surca fugaz el insondable vacío cósmico. No hay Dioses, ni espíritus ni alienígenas, sólo nos tenemos a nosotros y la ética exige que reconozcamos en el otro a un camarada y nos ayudemos para mejor ayudarnos a nosotros mismos en nuestro periplo vital.

Liberté, égalité et fraternité.

La divisa revolucionaria sigue estando completamente vigente. Por ello, desprecio toda doctrina, religiosa o pseudoreligiosa, que pretenda imponerse promoviendo el tribalismo, aprovechando nuestra tendencia genética de primate a formar grupos, distinguiendo un “nosotros” definido por un rasgo racial, religioso, étnico, sexual… y enfrentándolo a un “los otros” definido frecuentemente como potencial amenaza, para aumentar la cohesión del grupo.

Fraternité. Aunque reconozco que para conservar mi amor por el ser humano escojo aislarme de su contacto en lo posible, porque conservarlo es demasiado arduo, pero una existencia sin él se me antoja yerma y desolada.

Creo que conviene cerrar esta entrada sellándola a modo de timbre musical con la Diosa Madre.

Una sola humanidad con una miríada de rostros, también los pretéritos y futuros, expresando sus emociones en miles de lenguas, muchas ya olvidadas, otras aún por florecer.

