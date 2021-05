Leña verde

El presente comentario viene a propósito de este gráfico:

Vemos que la respuesta que el mundo progre intenta dar al cada vez más acuciante problema del mercado inmobiliario pasa por limitar por ley la subida de los alquileres, que viene a ser como coger el rábano por las hojas. No es que esté mal el objetivo del empeño (para la derecha no hay ningún problema, sino un negocio), pero está mal dirigido. Pretenden solucionar el problema sin rascarse el bolsillo, adoptando el pensamiento mágico de que basta con legislar para que la realidad cambie. Y así, legislan y legislan hasta para prohibir que los pedos huelan mal, pero la situación no mejora y estos niños con vello púbico se encolerizan porque la varita de Harry Potter que ansiaban no funciona.

Voy a personalizar esta cuestión en una política que hizo carrera precisamente como la adalid de las políticas de vivienda: Ada Colau. El advenimiento a la alcaldía de la portavoz de la PAH hacía prever que, cuando menos, el acceso a la vivienda mejorase. Antes bien, hemos visto cómo los precios de los alquileres han seguido subiendo como en otras grandes ciudades gobernadas por la derecha como Madriz; y si no han subido más es por la falta de tirón económico derivada del procés (yo puedo ser la hostia de independentista, pero que la intentona ha tenido un coste económico para Catalunya es innegable).

La vía directa del Estado (los ayuntamientos también son Estado) para intervenir el mercado inmobiliario es el parque de viviendas públicas que se ofrecen con alquileres sociales (la VPO sólo sirve para aumentar los beneficios de los promotores, que adquieren suelo barato y venden a precio de mercado, una sinvergonzonería más con la etiqueta de “política social”). Como vemos en el gráfico, así lo entienden en el mundo desarrollado. Es la forma más directa y potente para proveer de alojamiento a quienes no podrían procurárselo en el mercado libre, o hacerlo les conduciría a la precariedad permanente (dedicar más del 40% de los ingresos brutos al pago de la hipoteca o el alquiler).

¿Qué hizo la Cola-Cau? El payaso, que es lo único que sabe. Y aquí vemos cuán importante es tanto la formación académica como el rigor ideológico. La nueva doctrina postmoderna de los gestos y los relatos no soluciona nada, no aporta los instrumentos para cambiar nada sustancial, por eso los poderosos no sólo la toleran, sino que la promueven.

En su primera legislatura, la alcaldesa activista añadió al exiguo parque de vivienda barcelonés 720 pisos. Otros 514 estaban en construcción, y el resto en fase de proyecto o reserva de suelo (si alguien tiene datos más actualizados, ruego los presente). En total, el instituto de vivienda del ayuntamiento gestiona un parque de 7.000 viviendas para, según se jactan sin vergüenza en su página “asegurar el derecho a la vivienda de toda la ciudadanía“. 7.000 viviendas en una ciudad de 1.664.162 habitantes, en un área metropolitana de 3,3 millones. Contando una ocupación media de los pisos de 3 inquilinos, asegura el derecho a la vivienda de 21.000 personas, y el resto del millón seiscientos cuarenta y tantos mil, tienen que buscarse la vida en el mercado libre.

Para que un operador, en cualquier mercado, pueda tener influencia en la determinación de precios, debe tener el control de no menos del 10-20% de la oferta o demanda, según lo atomizado que esté. En Barcelona había hace una década 684.078 viviendas censadas, sobre las cuales esas 7.000 “gestionadas” (creo entender que sólo la mitad son de su propiedad, pero este dato no lo tengo claro) suponen un exiguo 1%. Como vemos, en línea con la tónica española. Con ese parque de vivienda pública haces el payaso, no política de vivienda. Y cambiar las cosas exige un esfuerzo presupuestario que ninguna administración, de uno u otro signo, está dispuesta a realizar. Tampoco la activista de la PAH que cambió el altavoz por la vara de mando.

Y en lugar de arreglar los problemas de la gente, ¿qué hacen esta nueva clase de políticos para mantener entretenida a su grey? Espectáculo, ocurrencias, es decir, el payaso.

Por ejemplo, se adjudican la autoridad lingüística y ética para decirle a su ciudadanía cómo deben hablar y escribir, y dedican los recursos públicos a producir engendros como éste:

Guía de comunicación inclusiva

o éste:

Guía de uso no sexista del lenguaje

Por supuesto, en sus versiones en castellano y català, ya que el postmodernismo no té fronteres, y es tan fácil traducir del inglés a una u otra lengua. Al final, van a conseguir que sea imposible que nadie con un mínimo de cultura pueda plantearse votar a la izquierda.

Puede parecer banal, pero a mí me parece muy serio. El empeño de la neoizquierda en usar fondos públicos para catequizar a la ciudadanía, asumiendo un papel de superioridad moral que nadie le ha concedido, entronca con la concepción divina del poder que rastreamos al Antiguo Régimen, y de la cual la dictadura fue continuación por la Gracia de Dios. No se someten al concepto del Estado moderno del cual sólo son meros administradores (deficientes, incompetentes), sino que consideran el poder bajo una concepción mística que legitima para dar la turra a los administrados con sus sermones. Cuando la derecha va aprendiendo a dejar de hacerlo, no hay carteles antiabortistas o llamando a celebrar la eucaristía pagados por ayuntamientos gobernados por el PP, vienen los nuevos catequistas capillitas a gastar el dinero de todos en promocionar su doctrina como verdad universal que debe ser transmitida a toda la sociedad.

Y esta es la neoizquierda: les falta base ideológica para aportar solución a los problemas de la ciudadanía, o más bien la que tienen es inane. Y suplen esa incapacidad con mucha retórica, que no da de comer a nadie pero tiene su público que los jalea. Cada vez menos, porque su base social de clase media urbana con la suficiente seguridad económica como para hacer bandera de chorradas se desangra.

Así es como la zampabollos de la hiperactivista resolvió el problema de la vivienda en Barcelona. El suyo y de su pareja, que muy avanzados pero lo de enchufar al consorte bien que lo copian de la vieja política.

Pero en su caso no es nepotismo y corrupción. No, los sacerdotes de la nueva religión están por encima de esas bagatelas materialistas.

Ellos son puros.

Inmaculados.

Seres de luz.

Al final, te encuentras a derecha e izquierda una piara de incapaces que se matan por enchufarse a la teta pública, para escapar de la cruda realidad del mercado laboral español.

