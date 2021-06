El expolio de los montes públicos asturianos

Un artículo sobre los montes de los primos asturianos que me ha parecido notablemente honesto, especialmente viniendo de una persona que ha tenido un cargo administrativo. Podéis leerlo y, a continuación, comento:

El expolio de los montes públicos

Voy a complementar el enlace con este vídeo, que me parece viene muy a cuento:

Por resumir: a finales de la dictadura hubo un intento en Galicia de pasar la titularidad de los montes vecinales (propiedad privada de gestión colectiva) a los ayuntamientos (propiedad pública). Los paisanos de las parroquias que tenían más monte protestaron, y lograron revertir el proceso. En el imaginario popular, especialmente de la izquierda, fue una victoria del pueblo autoorganizado contra el poder del Estado opresor, y como tal se recuerda y celebra aún hoy.

El mundo es más complejo y sucio que una historia de buenos y malos. Lo primero que debería sorprender al observador avispado es cómo se han invertido los teóricos papeles: la derecha promueve una expropiación de bienes privados para ponerlos en manos públicas, mientras que la izquierda se opone vehementemente a ello.

Por supuesto, no nos engañemos: la intención de las autoridades con esta expropiación era obtener rendimientos de esos montes plantando en ellos eucaliptos para alimentar a la planta de ENCE en Lourizán (el documental se grabó en aldeas de las rías de Pontevedra y Vigo). Pero tampoco nos engañemos: la intención de los paisanos era… hacer lo mismo, pero que los réditos quedaran para ellos, y no para el ayuntamiento. Y, de hecho, es lo que ocurrió. Lograron detener el cambio de titularidad de los montes, y los propios paisanos los llenaron de eucaliptos. Y así siguen, hasta ahora. De hecho, al ver que aquello daba unos dineritos (son unos muertos de hambre, venderían a su madre por un paquete de tabaco) el resto de concellos, más alejados de la costa, fue sumándose a la labor eucaliptizadora.

Porque habéis de recordar: a diferencia de Asturias y otras partes de España, en Galicia el 98% del terreno forestal es de titularidad privada, sea particular o colectiva en comunidades de montes. Por lo tanto, cuando veis que todos los montes en derredor están llenos de pinos y eucaliptos, eso no es la determinación de ningún malvado de cómic desde la comodidad de su despacho, sino la decisión expresa y unánime de miles, decenas de miles de pequeños propietarios, de repoblar con eucaliptos las tierras de sus antepasados.

Aunque pueda parecer lo contrario al observar la masa continua de eucaliptos, si consultáis el Sixpac comprobaréis como lo que parecía una gran extensión es la suma de una miríada de pequeños cachitos en los que, tras siglos de transmisiones hereditarias, está compartimentado hasta el último palmo de terreno de esta tierra. Si uno, si sólo uno de esos propietarios hubiera sido honesto y digno, y hubiera antepuesto la integridad de su tierra al lucro personal, veríais una pequeña mancha de vegetación autóctona en el mar de eucaliptos. Pero no la encontraréis, porque mediando el dinero la dignidad se somete y cae genuflexa.

Eso, en el caso de la propiedad privada individual y, en el caso de la colectiva (montes veciñáis en man común, ese tipismo godo al que alude el artículo que os presento), su voluntad sería aplastada a voces, malos modos y amenazas de los más palurdos del pueblo, que son invariablemente los que rigen esas comunidades.

Efectivamente, tal y como reconoce con elogiosa franqueza el autor: son los más garrulos los que dominan el cotarro para imponer su opinión, que invariablemente es el beneficio monetario cortoplacista. Plantan especies de ciclo corto, pino o eucalipto, y los dineros o se los reparten bajo cuerda, o en el mejor de los casos organizan comilonas, contratan a la orquesta Panorama o pagan las flores de la iglesia con el producto de la venta de los pinos quemados a FINSA.

Las comunidades de montes, lejos de ser un ejemplo de las bondades de la autogestión, la sabiduría ancestral de esas amables gentes tan campechanas que la progresía gafapasta urbana le encanta beatificar… son el contraejemplo más próximo contra la máxima liberal de que el beneficio privado maximiza el bienestar público. En los montes gallegos, la búsqueda del beneficio privado (insisto, individual y colectivo) ha tenido por consecuencia patente la devastación completa y sistemática de la práctica totalidad del territorio de las tres provincias costeras (con eucalipto) y buena parte de la interior (con pino y últimamente con E.nitens).

Así que, si los primos asturianos quieren tomar buena nota, al menos aquellos a quienes les duela más su tierra que su bolsillo: impedid que las tierras públicas pasen a manos privadas. Porque una administración puede (o no) gestionar sus montes con un criterio de preservación de la biodiversidad, pero un propietario privado siempre, invariablemente, buscará maximizar el beneficio económico de ese monte.

Bola extra: el documental que os enlazo es una pieza muy interesante para comprender nuestra historia reciente. Sólo como ejemplo, la vieja que es entrevistada al principio. Transcribo:

Había tres rabaños no lugares; había cabras e ovellas e toda a misericordia. Eu viña co rabaño, e xuntabamos aquí todos, os tres rabaños xuntabamonos aquí neste pleada, que aínda non había eucaliptos nin había nada. Aquí, non había nada, todo isto todo llano, sin nada.

Nada. Y nada es nada. Sólo hierba, al paso del ejército de ovejas y cabras. Ese era el paisaje de buena parte de Galicia, de la Península y de toda Europa hasta el éxodo rural, que dio un respiro a la Naturaleza, que siglos de explotación creciente de la mano del crecimiento demográfico tenía ya hasta las cuerdas.

Otra cosa. Si esa tierra era (y siguió siendo) comunal, y acababa de iniciarse el movimiento expropiador y las primeras talas ordenadas por los concellos… ¿quién plantó esos eucaliptos tan grandones bajo los cuales hablan? 🙂 Ellos. Ellos mismos, los propios vecinos. El problema no son los eucaliptos, que todos se mataban por plantar. El problema era quién se quedaba con los cuartos de su venta. Esa era la puta realidad, y por eso está el monte como está. Asumamos la realidad, sometámonos a su imperio, en vez de endulzarla y procurar amoldarla a nuestro discurso.

