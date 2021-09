La eólica irlandesa

Os muestro un pantallazo de la página Electricity Map de hace unos minutos, para ejemplificar el problema de una energía como la eólica. Que alguien se creerá que le tengo manía, porque al final el tema de la energía se ha reducido a una cuestión de filias y fobias en un ámbito que es eminentemente técnico. Y no, me parece una tecnología de generación perfectamente viable que debería formar parte del mix en cualquier lugar en el que exista recurso. Pero ni es la panacea como defendía el ecoloprogresismo hasta hace poco, ni es el gran Satán que ahora intentan pintar. Es, como cualquier otra herramienta, una tecnología con sus ventajas y sus problemáticas, no exenta como cualquier otra de impacto ambiental; cuando la adoptamos hay que conocer y aceptar ambas, por supuesto procurando minimizar éstas y potenciar aquéllas.

Bueno, al caso. Estos días hay un anticiclón justo en la vertical de las Açores que apantalla la borrasca formada sobre Groenlandia y da un descanso a las habitualmente ventosas costas irlandesas. ¿Consecuencia? Que la producción eólica en ese país se desploma y, a pesar de tener una barbaridad de potencia eólica instalada (muy inteligentemente, pues es un país con un enorme recurso eólico), la producción es prácticamente nula y dependen casi totalmente de las centrales térmicas de carbón, gas natural y petróleo.

Y así vemos que es uno de los sistemas con mayor intensidad de carbono, a pesar de ser un campeón eólico.

Esto es lo que procuro explicar. Si hoy duplicásemos, triplicásemos con una varita mágica la ya descomunal potencia eólica instalada en la isla, la producción seguiría siendo despreciable. Lo mismo que la solar en invierno. Por lo tanto, estas tecnologías de generación siempre deben contar con un respaldo, de tecnologías ágiles que se puedan conectar a voluntad (hasta cierto punto, porque arrancar una turbina de vapor somete a su eje a unos esfuerzos de cortadura curiosos, y cerrar las válvulas de una hidro genera un golpe de ariete descomunal, aunque convenientemente amortiguado).

Y por supuesto también, dentro de unos días la situación habrá cambiado, volverá a soplar el viento en las hirsutas costas de Éire, y la necesidad de quemar hidrocarburos para generar electricidad se reducirá en gran parte. Por lo tanto, que los irlandeses apostasen fuertemente por la eólica me parece una política energética acertada (lo que es una patochada es que los alemanes inviertan en fotovoltaica), pero hay que conocer que es una tecnología con sus limitaciones (por ejemplo, introduce potencia reactiva en la red que hay que compensar, la frecuencia no es tan precisa…).

Una población adulta deberá asumir ambas caras de la moneda. Y entre ellas está que, cuando no hay recurso, eres completamente dependiente de las importaciones de hidrocarburos (a no ser que tengas, que no es el caso). Y, si la situación atmosférica estable coincide con unos precios del gas natural exorbitados en los mercados europeos del gas (TTF para los continentales, NBP para los británicos o MIBGAS para los ibéricos) pues… te jodes y bailas. Porque es lo que hay, es una de las consecuencias amargas del sistema que has elegido. Que no está mal, pero que no es chachipiruli color de arcoiris como pretendía el papanatismo progre (hasta hace dos días, ahora ya es un monstruo neoliberal y esperad que algún acólito aventajado le encuentre la perspectiva de género a esto).

