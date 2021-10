Subvencionando imbecilidades

Ayer comentaba que la lluvia de miles de millones de Europa va a suponer una bacanal de despilfarro, que pasará a la historia como un ejemplo de mala asignación de recursos. Hay dinero para gastar, a espuertas, y todas las administraciones están aguzando el ingenio para pillar todo el que puedan.

Como muestra, un botón:

Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Que resumido viene a ser: 660 M€ en subvenciones a la instalación de paneles solares en viviendas y empresas, además de calderas de pellets en aquéllas.

Una partida, además, está destinada a proveer de almacenamiento a esos paneles solares ya instalados o pendientes de hacerlo. El almacenamiento de energía eléctrica se realiza en centrales hidráulicas reversibles, pero no es de eso de lo que trata este apartado, sino del almacenamiento químico, es decir, baterías, que es lo que está al alcance de particulares. Baterías de plomo, sean de gel o AGM, las más usadas en la industria fotovoltaica. Son necesarias en sistemas desconectados de la red, pero a nadie en su sano juicio se le ocurre poner baterías en una instalación conectada. Para eso precisamente se legisló sobre el autoconsumo, con un conveniente precio de venta del excedente (viene siendo las 3/4 partes del precio al consumidor).

En otras palabras: subvencionar la instalación de baterías en instalaciones conectadas a la red, porque no hay industria, entidad pública o edificio de viviendas que no lo esté, es una atrocidad económica.

Otro punto que quiero explicar es por qué me centro en la fotovoltaica, cuando el RD deja abierta la subvención a cualquier tipo de renovable. Sencillo: sólo hay tres tipos de energías renovables viables en términos generales (a los que podríamos añadir la geotérmica en los países en los que hay recurso), y sólo la fotovoltaica está al alcance de los particulares. La eólica, para ser costo-eficiente, debe ser desarrollada en enormes máquinas situadas en lugares estratégicos que ya instaladas suben de 10 M€ cada una (tengo que hablar sobre ello en otra entrada). Y, desde luego, no está al alcance de un particular promover una central eléctrica de biomasa. Biomasa que, por cierto, es una atrocidad ecológica, y es falso que sea renovable, pues esa biomasa se produce a costa del empobrecimiento de los suelos.

Otra atrocidad ecológica son las plantaciones de árboles de ciclo corto (residuos de poda mis cojones) para la fabricación de pellets, método de calefacción ahora patrocinado con dinero europeo; un proceso intensivo en energía que consiste en el prensado a alta temperatura de serrines de madera con un aglomerante. En nombre de la ecología se perpetran barbaridades increíbles: ya hace 14 añitos que bramaba contra los putos biocombustibles, y esto no es más que otra variante. Ponle Bio- a tu producto y haz caja. Lo próximo será ver pellets con bífidus activo, omega 3 y ácido oleico. Me cago en mi suerte, tener que vivir para ver esta ridiculez de mundo.

Así que, finalmente, esos 660 M€ servirán para instalar paneles fotovoltaicos (y, espero, algún colector solar, tecnología muy simple de la que soy fervoroso defensor) en los tejados de viviendas, industrias y sedes de organismos oficiales. ¿Por qué? Pues básicamente como lo del coche eléctrico: porque un grupo de analfabetos científicos han concluido que eso es lo moderno, ecológico y chupiguai. Qué maravilloso será el mundo cuando todos tengamos una casita con un coche eléctrico en la cochera y paneles en el techo, ecología capitalista para quien se pueda pagar su lavado de conciencia.

Bien sabéis que, a diferencia de la eólica (que no es santa, pero tampoco el súcubo, una tecnología con sus ventajas y sus costes, también ecológicos), no me gusta nada la fotovoltaica. No produce una puta mierda en relación al dineral que cuesta desarrollarla, es la tecnología que más emisiones de CO2 tiene en su ciclo de vida, lógicamente exceptuando las de combustión, y requiere la ocupación de enormes extensiones de terreno. Porque, como la eólica, los recursos renovables tienen el inconveniente de ser muy dispersos, y requieren grandes infraestructuras para captar una cantidad suficiente de energía. Pero no es nada personal y, con el advenimiento de la tecnología thin film, he moderado mis reproches en cuanto al coste y las emisiones asociadas (incluso cuando su vida útil es inferior a los paneles convencionales policristalinos), aunque estas siguen muy por encima de la eólica o la nuclear.

La cuestión es que, como los aerogeneradores, los paneles solares deben ser instalados de forma que se pueda maximizar su producción. Esta será la forma de hacerlos no sólo rentables económicamente, sino eficientes energéticamente: si hemos pagado el coste energético de fabricación de los paneles, intentemos aprovecharlos. Y la mejor forma posible no es, desde luego, instalarlos en unos tejados que difícilmente estarán perfectamente orientados al Sur, con una inclinación adecuada para maximizar la producción en esa latitud, y desprovistos de sombreamientos de las estructuras y edificios contiguos. Nada impide que en vez de la cubierta se ocupe la parte más soleada del jardín con un sistema de guiadores al menos en un eje, pero… apuesto a que no será la solución adoptada por la inmensa mayoría de las instalaciones subvencionadas, porque son sistemas bastante caros, expuestos al robo al estar en el suelo, y de entre la poca gente que tiene el lujo de contar con jardín pocos estarán dispuestos a perder parte de la superficie para ocuparlo con paneles solares.

En resumen, poner paneles fotovoltaicos en el tejado es una forma ineficiente de promover la energía solar. Pero eso es lo de menos. Ahora veréis qué es lo que me ha soliviantado, y me ha animado a escribir esta entrada (ya sabéis que uso el blog para vomitar toda la bilis que acumulo al contemplar y sufrir la marea de estulticia que todo lo anega). Por favor, consultad el Anexo V del RD.

Como era de esperar de una decisión política, se pretende quedar bien con todo el mundo y el importe de las ayudas está distribuido a las CCAA y calculado de forma escrupulosamente proporcional a su población. De esta forma, se llega al absurdo de que la única y pequeñaja provincia asturiana recibe igual monto de subvenciones a la instalación de paneles fotovoltaicos en cubierta, que de eso va este decreto, que las dos enormes provincias que componen Extremadura. Y no es que les tenga manía a los primos asturianos, pero me cago en Dios, hasta el más tonto sabe o debería saber que si de algo van faltos es de sol. Su misma orografía, de espaldas a la cordillera cantábrica, supone que en muchas localidades el disco solar es visible menos horas que en un lugar con el horizonte despejado. Y tampoco hace falta hablar de que su meteorología es, digamos… poco luminosa.

Y es que instalar paneles solares en el Sur peninsular puede empezar a tener cierto sentido económico y energético, pero instalarlos en el brumoso norte es del género imbécil. Como irse a la península de Karelia con el carrito de los helados: la clase de imbecilidad que sólo es viable con dinero público.

En esto soy tajante: que Euskadi reciba en subvenciones a la fotovoltaica más dinero que toda Castilla La Mancha es una bofetada al sentido común, y un ejemplo de libro de mala asignación de recursos públicos. El primer capítulo de una epopeya de despilfarro de dinero público que se irá en subvenciones a estupideces sin cuento.

