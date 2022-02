Rusia, revolución conservadora

El autor de este documental tiene otros, también interesantes, sobre Rusia y su entorno. Pero éste creo que merece algún comentario. Tengo la idea sobrevolando por la cabeza pero no sé cómo fijarla en estos bichitos de pixels negros. Por enunciarlo de una forma genérica y aséptica: durante décadas, siglos, había un aceptación general de que la modernidad era deseable. Por supuesto, en todas las sociedades siempre ha existido una fracción conservadora, muchas veces porque sus intereses pasaban por mantener las estructuras tradicionales (el caso más evidente es el clero, dependiente de la perpetuación de la tradición religiosa).

Por decirlo de una forma coloquial, la modernidad molaba. Más concretamente, los valores asociados a ella de libertad e independencia del individuo convencían, generaban un efecto de arrastre en todo el mundo hacia sociedades más abiertas, con mayor autonomía del individuo por desarrollar su personalidad saliéndose de los moldes que la tradición imponía, y rechazando el determinismo que el grupo ejercía sobre su voluntad.

Más allá de la marejada de derechas e izquierdas, banderitas contra banderitas, me resulta interesante constatar cómo la modernidad está perdiendo atractivo. Incluso y quizá principalmente en aquellas sociedades que servían de modelo, de cabeza tractora, no sólo por su poder económico y mediático, sino porque toda esa propaganda estaba refrendada con los hechos: en ellas se vivía (y se vive) bien, con abundancia y libertad.

El documental es sobre Rusia, pero acaban de salir los resultados de las elecciones en CyL, en las presidenciales francesas a Marine le adelanta otro candidato aún más ultra, mientras que China se repliega (en un movimiento reflejo a la agresividad gringa) y en el Magreb el islam, grosera ideología liberticida, prospera entre las clases medias.

Mi reflexión: Lo que estamos ofreciendo está perdiendo lustre. Está dejando de ser atractivo. Ya no se impone con comodidad por la fuerza de los hechos como antaño, que bastaba con soltar la semilla de la razón y era la reacción conservadora la que tenía que afanarse en cerrar todas las puertas y ventanas para que no entrase su luz. Y se acababa colando por las rendijas.

No mola. El modelo social que se propone como «modernidad» (post-modernidad) no mola, no convence, no es atractivo. Ni siquiera en nuestras sociedades. Y la reacción a la catedral de hipocresía y banalidad del «mundo Facebook» es cada vez más intensa. Eso no hace ni un pelo mejores a las alternativas tradicionales que vuelven a postularse como esquemas vitales útiles ante la pobre alternativa.

Lamento no ser capaz de expresarlo mejor, pero tengo la intuición de que es la clave de bóveda de lo que está sucediendo en el mundo. Los que servimos de avanzadilla no tenemos nada interesante, provechoso, inteligente que ofrecer. Nuestra mercancía está podrida, adulterada, y no nos la compran en el mercado. Y aún nos ponemos furiosos por ello y tratamos de imponerla por la fuerza.

