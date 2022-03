Nazis en Ucrania

Si fuera sólo cosa de una guerra más, como las de Etiopía o Yemen (me pregunto cuántos sabrán siquiera de su existencia), no se habrían tomado tantas molestias en censurar canales rusos, al más puro estilo de la censura china. Algún valor deben tener, cuando les da tanto miedo un artículo periodístico en texto o vídeo.

Pues nada, cuanto más procuren impedir su difusión, más habrá que ayudar a difundirlo. Aunque sólo sea porque la diversidad de fuentes es la base de una sociedad bien informada (pilar de la democracia, aunque eso ya, pffff). Los canales de los medios rusos son accesibles a través de VPN (también necesarias para buscar Torrents o acceder a la biblioteca Génesis. Pero, al menos por ahora, también podemos ver vídeos de RT y Sputnik en la plataforma de vídeos alternativa: Odysee.

Por ejemplo, este vídeo de hace poco de la rusita de Ahí les va:

A mí el empeño de pintar a los neonazis ucranianos de representantes genuinos del pobrecito pueblo ucraniano que se enfrenta valeroso al expansionismo ruso, me parece sospechosamente similar al empeño que pusieron los mismos medios por vendernos como luchadores por la libertad y la democracia en Siria a una horda de follacabras peleándose entre ellos para ver quién seguía más rigurosamente la doctrina del Piojoso, con peli incluida sobre los White Helmets. Yihadistas en Siria y neonazis ucranianos, hemos escogido como combatientes proxy contra Rusia y sus aliados a la peor escoria de la tierra.

Los rivales de «Occidente» siempre son dibujados en la propaganda de guerra como locos sanguinarios, qué novedad. Eso ya se hacía en tiempos de Roma, para justificar sus guerras, siempre «defensivas».

Bueno, echadle un vistazo al vídeo antes de que también os prohíban acceder a esa plataforma, y ya me diréis en qué miente o tergiversa. De hecho, me parece que tiene mayor respeto por ajustarse a la realidad (definición de veracidad) que cualquiera de las informaciones que se vierten en los medios españoles (si realmente se cerrasen los medios por desinformar, habría que intervenir las principales cabeceras).

No es que todos los ucranianos sean nazis, ni mucho menos (y así también lo advierte el mismo vídeo), pero sí que hay una parte de la población con simpatías claramente nazis, y precisamente esta minoría tuvo un papel fundamental en el golpe de Estado del Maidán (tras lo cual colocó a tres de sus figuras como ministros), en el ataque a las minorías étnicas que desembocó en la guerra del Donbass, y finalmente en esta guerra como elemento que dinamita cualquier salida negociada. Los neonazis ucranianos son de la misma opinión que Borrell, de la misma opinión que Margarita Robles: cuanto más dure esta guerra, cuanta más destrucción cause y vidas siegue, tanto mejor pues más debilitada y desprestigiada quedará Rusia.

Que es el verdadero objetivo.

Por cierto, siempre me meto con la basura periodística. Al final periodismo no hace nadie, los que se dicen periodistas no son más que publicistas de quien les paga, transmitiendo las opiniones que les dictan de una forma convincente, persuasiva. Pero siendo justos, haciendo periodismo es muy difícil ganarse la vida, pero haciendo periodismo sobre temas verdaderamente relevantes para el poder, es posible perderla.

Las diferencias entre el entramado gubernamental ruso, gringo o de cualquier otra potencia son accidentales. Unos y otros tienen en común ser cúmulos inmensos de poder, y todos ellos actúan de forma amoral para ampliar su dominio sobre el mundo a la par que socavan el poder del resto. Este es el Gran Juego, partida que lleva jugándose milenios que no se limita ni mucho menos a Asia Central. Una liga que disputan naciones que suben de categoría, mientras que otras descienden tras brillar en primera un tiempo. España estuvo siglo y pico en lo más alto, luego fuimos comparsa de Francia y ahora somos monigote del imperio usamericano, que controla con mano firme los resortes de poder y altavoces mediáticos para hacer bailar a la sociedad española a su son.

El énfasis que ponen en convencernos es la prueba de que esto no es una simple guerra entre dos estados eslavos, sino un movimiento estratégico del bloque militar en el cual está incluida España (Felipón ha cobrado por sus servicios). Por eso se toman tantas molestias, como limitar la libertad de prensa.

Por cierto, puede que la mayor cifra de muertos causados por esta guerra se den muy lejos de Europa. Una contracción del mercado de cereales derivado de la guerra en Ucrania (aún apenas afecta a los oblast cerealistas) y sanciones a Rusia (aún no hay sobre cereales) provocaría escasez, carestía y hambrunas.

Por otra parte, este mundo en llamas (algún día habrá que poner en tratamiento la piromanía yankee) no parece el mejor ambiente para afrontar un problema global que exige de la colaboración de todas las naciones. Quien más quien menos está reconstruyendo sus reservas de carbón (Australia, Sudáfrica o Indonesia están de enhorabuena) y quitándole el polvo y la herrumbre a sus viejas centrales.

Pero nada de todo ello importa si está en juego cobrarse una pieza importante de este tablero de Risk que es para los poderosos el mundo. Al menos en el ajedrez los peones tenemos una cierta importancia, pero aquí…

Para finalizar, una curiosidad. Hace tiempo salió por aquí esta travesura musical.

Estos chavales están mezclando dos melodías. Una es de sobra conocida por estos pagos:

Pero la otra es reconocible para cualquier ruso:

Había un abedul en el campo.

