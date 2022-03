Guerra y feminismo

Cuando crees que no puedes escuchar nada más imbécil acerca de la guerra en Ucrania, llega la vieja pajarraca batiendo marcas de estupidez feminista.

Vivimos un #8M, día de la mujer, con una guerra en Europa que nos rompe el corazón. Solo vemos hombres en esas mesas de negociación. ¿Por qué no una gran manifestación de mujeres europeas y en Rusia para exigir el alto el fuego? Qué diferente sería todo con mujeres dirigiendo. — Manuela Carmena (@ManuelaCarmena) March 8, 2022

La masculinidad como identidad nefanda, origen y receptáculo de todos los males y vicios de la humanidad. Estoy de este repugnante sexismo hasta las putas meninges.

Lo que no dice la pajarraca inmunda es que no sólo vemos hombres en las mesas de negociación, también sólo vemos hombres en las imágenes de cuerpos calcinados entre amasijos de hierros en que las bombas y misiles han convertido los vehículos de combate.

Parafraseando el rebuzno que soltó a cuenta de los homicidios en la capital, la tragedia es esa pequeña proporción de mujeres que está muriendo en esta guerra. ¿Los hombres? Bien se lo han buscado.

Todo sexista, todo racista, es un ser inferior. La pajarraca que describía Venezuela como una «dictadura horrorosa» (no se conoce semejante descripción de Arabia Saudí) o defendía la «colaboración público-privada» (la parte pública paga el tinglado y la parte privada pone el cazo) fue la opción que la progresía ofreció al electorado como alternativa a la derecha. A la segunda, el electorado comprendió que no era alternativa sino sucedáneo y la mandó a la oposición, responsabilidad que la pajarraca no aceptó pues ella ha nacido para mandar. ¡Cuánta bajeza!

No se le conoce al vetusto y siniestro córvido opinión discordante con lo dictado por Prisa, quien a su vez recibe puntualmente su línea editorial del cruce de Serrano con Diego de León.

Pero este nuevo eructo intelectual, graznido enojoso de la pajarraca realmente me ha hecho hervir la sangre. Porque precisamente el mérito principal de diseñar y promover la cadena de acontecimientos que han llevado a esta guerra, corresponde al trabajo realizado por este ser de luz (dícese de todo ser sintiente desprovisto de pene, sea por causa natural o por cirugía sobrevenida):

No sé si recordaréis la anécdota, es la que en conversación con el embajador en Ucrania soltó lo de «fuck the EU«. Pues bien, este ser puro y angelical, desprovisto de las bajezas inherentes a la condición masculina, cosecha bajo el gobierno de Biden el inmenso éxito que pacientemente sembró durante el mandato del Premio Nobel de la Paz.

Un aplauso para ella.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+