Hoy, si le parece bien, retomaré una de las hijuelas que había dejado pendientes en la primera entrega de «Patria y potestad», publicada aquí el 18 de Noviembre de 2019. Es la continuación de lo que dije entonces sobre la Guinea Española, la ex-colonia que devino una república independiente el día 12 de Octubre de 1968 para celebrar, cómo no, la Fiesta de la Hispanidad.

Decía yo en aquel entonces:

«Sobre el papel, Guinea tenía muchas más libertades que España. Otro día, si usted quiere, podemos hacer otro ejercicio de Historia de estar por casa y ver lo que ocurrió efectivamente después de la independencia».

Resumiendo mucho, la independencia de Guinea Ecuatorial ha tenido tres etapas. La primera fue una partitocracia «sui generis», presidida por Francisco Macías Nguema. La segunda fue la dictadura de Francisco Macías Nguema, que se autoproclamó presidente vitalicio el 14 de Julio de 1972. Y la tercera, tras el golpe de Estado del 3 de Agosto de 1979, es la dictadura de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Aquel golpe fue más bien una «revolución de palacio», una operación interna de los pretorianos del antiguo jefe. Según la Wikipedia, la carrera académica y militar del jefe nuevo empieza así:

«Obiang cursó sus primeros estudios en el Grupo Escolar «Cardenal Cisneros» de Ebebiyin y en el Centro La Salle de Bata (actual Colegio Nacional Enrique Nvó Okenve), donde realizó el bachillerato laboral administrativo. Posteriormente entre 1963 y 1965​ estudió la carrera militar en la Academia General Militar de Zaragoza (España), recibiendo el despacho de alférez de la Guardia Territorial de Guinea Ecuatorial, siendo destinado primero a Mikomeseng (1965) y después a Bata (1967) y a Malabo (1968, antigua Santa Isabel)».​

Habrá observado usted que estamos hablando de un antiguo oficial de las fuerzas armadas de la potencia colonizadora, cuya formación incluye varios cursos en la metrópoli. Entonces debía ser lo bastante partidario de la Hispanidad como para no pasar el filtro de la «descolonización», pero la coincidencia de apellidos no es casual: es sobrino del difunto presidente Macías y, probablemente por ese parentesco, uno de sus hombres de confianza hasta el mismo día del golpe de Estado.

Esta dictadura hubiera durado tanto o tan poco como la de Macías, si no fuera por un detalle que tiene poco o nada que ver con la correlación de fuerzas entre los partidarios de Obiang y el resto de la ciudadanía. Según la Wikipedia:

«El descubrimiento de grandes reservas de petróleo en 1996 y su explotación han comportado un espectacular aumento de los ingresos gubernamentales. En 2004,​ Guinea Ecuatorial se convirtió en el tercer mayor productor de petróleo del África subsahariana. Su producción de petróleo se ha incrementado hasta 360.000 barriles de crudo al día, a partir de 220.000 sólo dos años antes».

El caso es que los ingresos que genera la venta de todo ese petróleo quedan en muy pocas manos. La «clase dirigente» de Guinea Ecuatorial se reparte un pastizal inverosímil, mientras el grueso de la población sobrevive como puede. Esto es, como no podía ser de otra manera, el resultado de la «estabilización» del régimen político: es lo que conviene a las compañías extranjeras que extraen y exportan el crudo. Podríamos investigar cómo se llaman, pero no hace falta: sólo pueden ser las delegaciones de las pocas multinacionales que controlan los mercados de estas cosas.

Y ahora estará usted preguntándose por qué rayos le estoy contando yo todo esto, en vez de machacarle las meninges con la invasión de Ucrania, como todo el mundo. No es «la guerra de Putin». Todavía no sé lo que es, y por eso le he asignado una categoría embrionaria: 20220224.

Cambiemos, pues, de ejercicio de Historia de estar por casa.

En 1917, la Unión Soviética no era un «país», y tampoco un Estado como los demás. Era la «Союз Советских Социалистических Республик», la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Técnicamente, una federación de Estados independientes, libres y soberanos: el artículo 4º de la Constitución de 1924 les daba el derecho de secesión, nada menos. Peeero nadie redactó nunca el reglamento que había de desarrollar dicho importante precepto de la ley fundamental. La unión trajo la unidad, y la unidad devino uniformidad. La igualdad se interpretaba al gusto de los rusos: los derechos de las tropecientas «nacionalidades» federadas se reconocían sobre el papel, porque el papel lo aguanta todo. A la hora de la verdad, todas tenían que ser iguales: iguales que los rusos. A veces, el proceso general de «rusificación» implicaba la deportación pura y simple de etnias enteras. Eso no era ninguna novedad: en 1864, el imperio de los Zares había expulsado a nueve de cada diez de los habitantes de Circasia para sustituirlos por rusos. Tuvieron suerte: no los exterminaron sin más, como los turcos a los armenios, como los… Seguramente, usted recordará unos cuantos genocidios sin devanarse mucho los sesos.

Es imposible resumir en pocas palabras la Historia de la Unión Soviética. Si fuera un solo libro, tendría millones de páginas. Muchas son tan terribles que me erizarían el pelo de la cabeza si no fuera calvo. Otras están entre las más gloriosas que ha escrito la Humanidad, y no son pocas, precisamente. El caso es que mucha gente ha conseguido hacerse una «definición operativa» que condensa un siglo largo de progresos y retrocesos en un solo «slogan»: todos son bolcheviques. Es como aquello del «contubernio judeomasónico»: una etiqueta que les ahorra el esfuerzo de escuchar lo que dicen los ciudadanos de una gran parte de Eurasia. Lo dicen en ruso, y en docenas de idiomas MUCHO más difíciles de entender. No es broma: la lengua rusa es una de las más facilitas del barrio. La mayor dificultad es descifrar las letras cirílicas. Hecho eso, descubrirá usted que hay miles de galicismos, tantos o más que en castellano, y que la curva de aprendizaje no tiene nada que ver con las de esas otras jergas marabiyozas del Este, que por no ser ni siquiera son indoeuropeas. Por ejemplo, el idioma de los circasianos tiene entre cincuenta y sesenta consonantes, dependiendo de los dialectos. Y todos los demás son por el estilo, con el con qué de que la interinteligibilidad mutua varía entre nada y menos. El somero estudio del tema que llevo hecho me ha fundido un buen número de mis -cada vez más escasas- neuronas.

Bueno, ya ve usted que la complejidad del asunto da para varias de mis excursiones por los cerros de Úbeda, pasando por el monte Elbrús y por unas torres antiguas que me encantan.

Así que ya puedo proceder a una supersimplificación que es a todas luces excesiva, pero… no hay otra forma de entender algo de lo que está pasando: en cuestión de minutos, un político ruso que dirige desde 1999 los destinos de algo que no es un «país», y tampoco un Estado como los demás, ha decidido que es Hitler y que tiene que resolver un conflicto equis invadiendo el territorio de otro Estado independiente, libre y soberano. El Estado que ahora llamamos Rusia existe desde 1991, y empezó su carrera vital como Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Ahora es simplemente Российская Федерация, la Federación Rusa. Ya no es soviética, ni socialista, y por no ser ni siquiera es una república, sino una federación. ¿Una federación de qué? Pues de qué va a ser: de Estados independientes, libres y soberanos.

Técnicamente, Putin ha llegado a la presidencia de Rusia ganando varias veces unas elecciones limpias y democráticas, con candidaturas bastante diversas, con suficiente libertad de expresión como para que los diferentes partidos políticos hagan llegar sus programas a los electores, etcétera. No tomó el poder fusilando a un tío suyo, las cosas no son peores que en los tiempos del georgiano… y tampoco tanto mejores como podrían haber llegado a ser. El proceso había empezado mucho antes del ascenso de Gorbachov, que fue un efecto más de los cambios, y no su causa primera. La figura que encarna la primera fase de la Rusia de ahora es Boris Yeltsin, un político veterano que empezó su carrera en la Unión Soviética de 1960: treinta años siendo bolchevique, porque no se podía ser otra cosa. Fue el Gran Baranda desde 1991 hasta 1999. En 1993 hubo un golpe de Estado fallido, y no lo dio Putin. Tampoco lo dieron los herederos de los bolcheviques.

En 1991, Ucrania dejó de ser un Estado independiente, libre y soberano dentro de la Unión Soviética y pasó a ser un Estado independiente, libre y soberano dentro de la Содружество Независимых Государств, la Comunidad de Estados Independientes. Pues qué se había creído usted… Bien, lo primero que hizo el nuevo gobierno independiente fue deshacerse de las armas atómicas que se encontró inopinadamente en su territorio: Ucrania era la tercera potencia nuclear del mundo, con un inventario de cabezas de guerra mucho mayor que el de Francia. Tal vez gracias a ese bello gesto, ninguno de los Estados vecinos cree que su existencia independiente represente una amenaza para su seguridad, la Federación Rusa incluida. Los números de su economía, sin ser excelentes, no son malos. Dentro de las fronteras que tiene más o menos reconocidas internacionalmente hay muchísimos recursos interesantes, una agricultura MUY potente, una cabaña ganadera enorme, siderurgia, y otras industrias. Por haber, hay hasta petróleo, aunque no mucho. Es un socio comercial maravilloso, y su papel en la extinta Unión Soviética fue siempre de primer orden.

Tanto fue eso así que algunos de los Grandes Barandas de aquello que no era un Estado como los demás dedicaron muchos buenos ratos de su tiempo libre a «redondear» sus fronteras con territorios que no habían sido históricamente ucranianos. El regalo más famoso fue una ocurrencia de Nikita Kruschev. El 19 de Febrero de 1954, el Президиум Верховного Совета СССР, id est, el Presidium del Soviet Supremo de la URSS, añadió Crimea a la Ucrania soviética. A pesar de que tanto Rusia como Ucrania eran Estados independientes, libres y soberanos, la cosa venía a tener la misma trascendencia práctica que cambiar el número del código postal. A nadie le importó un comino, porque todo el mundo seguía teniendo la misma Patria y la misma Matria: por supuesto, la soviética.

En 1991 las cosas empezaron a engorrinarse. En 2014 el gobierno independiente ucraniano ya había avanzado lo suficiente por el camino de la «desrusificación» como para que al menos algunos de los habitantes de las zonas rusófonas empezaran a enfadarse en serio. Qué cosa puede ser más lógica que invocar los conceptos de Patria y/o Potestad, y aplicarlos al territorio y/o a la población, según nos convenga. El resto ya lo sabe usted, si se ha molestado en informarse.

Y me dispongo a cometer otra gran supersimplificación, en el sacrosanto nombre del Pensamiento Lateral: ¿qué habría ocurrido si la independencia de Ucrania hubiera seguido una línea de tiempo paralela a la de Guinea Ecuatorial?

Resumiendo mucho, en 1991 habría tenido un gobierno «post-soviético», que hubiera devenido prontamente en la tiranía personal de un solo político. La única forma de acabar con su dictadura habría sido que alguno de sus hombres de confianza montase una «revolución de palacio» y se erigiera… cómo no, en nuevo déspota. Y así para siempre.

Curiosamente, eso no es lo que ha ocurrido en Ucrania. Pero en Rusia… ya lo ve usted, el decrépito ex-bolchevique Boris Yeltsin fue sucedido por un «hombre fuerte» que había comenzado su carrera profesional como funcionario del KGB. Ha estado todo el tiempo en el candelabro desde 1999. No es tonto, no es una «buena persona» y no es Hitler: más bien diría que se parece un poquito a Trump. Su régimen es el sueño húmedo de los usamericanos más ultraderechistas: un poder omnímodo para la oligarquía de los ricos, unos «gobernantes» que son simples marionetas y hacen exactamente lo que conviene a los ricos, un tratamiento de las «minorías incómodas» que va desde la «cancelación» hasta la «ejecución extrajudicial», y todo aderezado con muchos discursos clericales sobre la homofobia y el racismo. Y eso de perpetuarse en el poder viene a ser poco más o menos lo mismo que pretende Trump: ser POTUS todo el tiempo que le dé la gana, por medios cada vez más autoritarios.

En este punto del Gran Juego, los gobernantes del Estado independiente, libre y soberano que hay ahora mismo en Ucrania son simples peones en una partida cuyo objetivo es «estabilizar» Rusia. Las razones deberían ser evidentes para cualquiera que tenga ojos en la cara. No estamos hablando sólo de petróleo y de gas natural. En el inmenso territorio de la Unión Soviética había casi todas las materias primas necesarias para cualquier industria. Sólo les faltaban seis o siete cosas, y por eso pusieron tanto empeño en hacer amigos en los países africanos del Rift: allí hay un poco de todo.

Y los jugadores de la partida, los que mueven los peones, están fuera del tablero. Tal vez hablar de peones no sea un buen símil, porque las reglas no tienen nada que ver con las del ajedrez. Las piezas no están a la vista, las fuerzas no están equilibradas, todo el mundo hace todas las trampas que puede y la situación es incomparablemente más compleja que la de Guinea Ecuatorial.

Tengo tantas preguntas como al principio. O más.

La respuesta corta sería que hemos de buscar

a Macías, a Obiang y a los que compran el petróleo.

La respuesta larga es que hemos de investigar

quiénes tienen poder de decisión en todo esto, y qué andan buscando.

Cuando lo sepamos quizá tengamos alguna idea sobre lo que ocurre,

y sobre lo que puede ocurrir, pero no sabremos lo que ocurrirá.

