Victoria Nuland on fire

Después de haber cosechado el inmenso, histórico éxito de meter a Rusia en una guerra, en una sucia guerra que va a desgastar económicamente, a lastrar diplomáticamente y a minar socialmente al principal rival militar de EEUU (entre Rusia y los EEUU tienen 11.500 de las 12.700 ojivas nucleares que hay en el mundo); también nos enteramos que la fontanera del Departamento de Estado ha estado detrás del regalito a su chouchou en el Magreb en forma de capitulación diplomática española, aceptando que el Sahara Occidental sea posesión de Marruecos (más concretamente, del conglomerado empresarial propiedad del Marranito VI que opera las minas de fosfatos, las mayores reservas del mundo).

Lo de dirimir el futuro de un territorio entre varios actores internacionales, sin tomar ni en la menor consideración la voluntad de su pueblo, es algo que me conmueve. Es emocionante ver los principios ideológicos de las democracias occidentales en acción, es en estos momentos que uno se siente orgulloso de estar del lado correcto de la geografía y la historia, a diferencia de esos países que se empeñan en alinearse en el eje del mal, declarándose en rebeldía a los dictados de Washington.

Por cierto, Victoria también se ha dejado caer por Colombia, inquieta porque su títere puede perder las elecciones ante un candidato de izquierda. Veremos qué maniobras ha diseñado la señora Nuland para que los colombianos voten correctamente y, si no, de qué forma se puede corregir su error.

Os lo digo en serio, yo estaba pensado en hacer una cuestación para enviarle una botella de champagne y un ramo de flores a su despacho en el Harry Truman Building en Washington DC (que debe pisar poco, porque esta señora es más ubicua que el Dios semita). En reconocimiento a su dedicación e histórico éxito (sí, por supuesto que es un trabajo colaborativo, pero ella ha sido desde 2014 la ingeniera al mando): EEUU se desembaraza por algunas décadas de su gran rival sin haber disparado ni una bala. Y no sólo la factura le resultará muy barata (5 G$ hasta 2014, según ella misma reconoció, no sé si en la cuenta incluye las galletitas que fue a repartir al Maidan), sino que la cuenta total le va a salir muy lucrativa, como gran exportador de LNG, cereales y armas.

Señores, demos un aplauso a esta señora. No puedo enfatizar lo suficiente el descomunal logro que ha alcanzado.

Lo de los muertos, el odio que durará generaciones y la amenaza de hambruna, ya tal.

+

Bueno, dejamos a esta señora, para quien cualquier recompensa que le otorgue el Uncle Sam por sus servicios será minúscula y cicatera (en otros tiempos el monarca de quien fuera visir la hubiera cubierto de oro), pero no sin movernos del monotema ucraniano. Es notable lo poquito que aparecía en las noticias cuando era el ejército ucraniano el que ejercía el papel de Goliath atacando con artillería las poblaciones de la cuenta del Donets. El batallón de Azov serán nazis, pero son nuestros nazis.

Ahora vamos a repasar un poco la evolución socieconómica de Ucrania en las últimas décadas.

PIB per capita:

Esperanza de vida:

Mortalidad infantil:

A título informativo, apunto varios hitos históricos en la historia reciente de Ucrania:

1991 – Independencia de Ucrania (Agosto) y disolución de la URSS (Diciembre).

2004 – Revolución Naranja (deposición del presidente prorruso Yanukóvich)

2013 – EuroMaidán (repetición de la jugada).

Ya sé que lo importante es el relato, y es popular el cuento de la pobre cenicienta ucraniana que vivía sojuzgada bajo la bota rusa y su credo comunista hasta que por fin se liberó y cortó lazos con su odiosa madrastra para reunirse con el flamante príncipe europeo que la conducirá a la prosperidad y la democracia. El único problema es que, digamos, no casa muy bien con la realidad. Ucrania no estaba invadida ni sometida, sino que fue miembro fundador de la Unión Soviética, aportando buena parte de los cuadros, inclusive dos de los secretarios generales, Jrushchiov y Brezhnev, que dirigieron el país desde el año 53 al año 82 tras el largo reinado de terror del georgiano. El nivel de vida en Ucrania era superior al del conjunto de la URSS y de la misma Rusia, y sólo se invirtieron las tornas al caer el sistema socialista y desatarse el proceso de rapiña de los activos estatales con los altos cargos del Partido Comunista rápidamente reconvertidos en plutócratas (el mismo guión que encontramos en todo el espacio postsoviético, desde Eslovaquia a Uzbekistán). Es decir, el capitalismo no le ha venido precisamente bien a Ucrania. Y en los últimos años, haberse convertido en el peón de Washington contra Rusia no parece haberle reportado, como era de prever, grandes beneficios (imagináos cómo le iría a México si estuviera buscando todos los medios para putear a EEUU, Cuba os puede dar una pista).

Cómo pasar de la clase media europea a ser el estado más pobre y corrupto de Europa, en cómodos fascículos (sólo tres décadas). Ucrania es el juguete roto de Washington y Bruselas, pero hay que reconocer la poca habilidad de los ucranianos para autogobernarse, con un sistema partitocrático-clientelar controlado por los oligarcas que han gobernado de acuerdo a sus intereses particulares y de forma catastrófica para el interés general (insisto, la baza ucraniana era servir de puente entre Rusia y la UE). Mucha banderita y, ahora, a resistir hasta el último títere. Quiero decir, hombre.

Las mujeres son las que más sufren en las guerras.

Especialmente Mrs. Nuland, va a sufrir retortijones por el atracón de ostras con que lo estará festejando.

Cada vez me da más asco la patochada feminista y su clero de estómagos agradecidos.

+

Cambiamos de asunto sin salirnos del ámbito eslavo, pero ahora de su lado católico.

El periodista Pablo González lleva tres semanas preso en Polonia sin que su familia y su abogado hayan podido contactar con él

Otra buena muestra de la diferencia entre las democracias occidentales y esos otros países gobernados por dictadores muy chungos, con medios de comunicación plegados a las órdenes del poder.

Recomiendo la lectura de este artículo de su compañero en Ucrania, el vigués Juan Teixeira: Sobre Pablo González y la menguante libertad de prensa

Y de cómo la prensa patria tomó partido por la maquinaria de represión polaca contra un conciudadano y colega, dando por buena la prueba acusatoria de que tenía pasaportes falsos, lo cual implica necesariamente que es un espía ruso. ¿Contrastar la información y ofrecer las diferentes versiones de un mismo hecho? Quiá, eso es cansado y peligroso, te irá mucho mejor la vida si te limitas a ponerle el micrófono al poderoso. Y si no, que se lo digan al mismo Pablo.

Por lo poco que se sabe hasta ahora, las pruebas que tienen los servicios polacos para acusar a Pablo es que el momento de la detención portaba dos pasaportes con diferentes nombres, tarjetas bancarias y dinero en efectivo. Y es correcto. Lo del dinero es evidente cuando vas a cubrir un conflicto y no sabes si podrás sacar efectivo. Respecto a los pasaportes, Pablo tiene doble nacionalidad, y en el pasaporte ruso aparece su nombre en ruso con el apellido de su padre, y en el pasaporte español aparece su nombre en español con el apellido de su madre. Todo esto es fácilmente verificable con documentos oficiales. Y lo mismo sucede con las dos tarjetas bancarias con las que lo detuvieron.

Aquí lo explican con mayor detalle:

González nació en Moscú en 1982, hijo de padre ruso y de madre con origen español –hija de ′niños de la guerra’ que se refugiaron en la Unión Soviética–. En Rusia le pusieron el nombre de Pavel Rubtsov, pero en 1991, cuando sus padres se separaron y la madre y él se mudaron a España, decidieron ‘castellanizarle’ el nombre –de Pavel a Pablo– y que en España adoptara el apellido de la madre, González en lugar de Rubtsov.

[…] El abogado Gonzalo Boye asegura, del mismo modo, que no hay nada ilícito en esto. “Tengo los dos pasaportes [de Pablo], y el documento del Ayuntamiento de Getxo que explica por qué desde el año 91 tiene dos pasaportes con dos nombres, por una sentencia de divorcio que acuerda que en Rusia será Pavel y en España será Pablo”, apunta.

Yo no quiero ni pensar lo que ocurriría si en vez de ser un periodista de Gara, fuera uno de ABC que fuera detenido, por ejemplo, en Venezuela. Se ponía en movimiento la maquinaria del Estado en las más altas instancias para liberarlo (¿os acordáis lo que pasó con Carromero en Cuba?) y con maratones televisivas y discursos incendiarios.

Por cierto, si frecuentáis este espacio os debería sonar la cara de este periodista. En el documental de Ricardo Marquina que subí hace unos días aparece Pablo González, aka, Павел Рубцов (1:13:49 y otros), con unos juicios que no son precisamente los de un prorruso (negando que no todos los batallones de voluntarios ucranianos tengan ideología neonazi), a pesar de ser él mismo ruso (pero, antes de nada, periodista, especie de la cual hay menos ejemplares en libertad que de lince ibérico).

+

Y ya, para terminar, otro par de documentales del mismo productor: Revealing Ukraine y Ukraine on fire, este último eliminado de YouTube. Muy importante debe ser la presa, ni más ni menos que Rusia, para atreverse a censurar un vídeo de un importante director y acaso el documentalista vivo más reputado: Oliver Stone. Todo muy democrático.

¿Identificáis todas las caras del «reparto» de esta peli?

El productor ha liberado sus derechos, concediéndoselos al pueblo. Es decir, tú. Puedes verla en canales de vídeo alternativos, como Odysee o Vimeo. Google y nuestros gobiernos velan por tu bienestar y han decidido que no debas ver el vídeo.

Tú decides.

