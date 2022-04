Juan Manuel Grijalvo – Patria y potestad – 14 de Abril

Hoy hace noventa y un años de la proclamación de la Segunda República. Desde el punto de vista de la Patria y de la Potestad, fue un simple paréntesis entre dos etapas de «normalidad institucional»: la dictadura de Primo de Rivera y, cómo no, la de Franco. Técnicamente, las dos eran gobiernos legitimados por la G. de Dios, porque sus titulares ejercían el poder en nombre de Su Majestad el Rey. Técnicamente, también cabe decir que el gobierno de la República sigue siendo el único legal mientras no haya un referéndum sobre la forma de Estado que ratifique democráticamente que los ciudadanos hemos renunciado a la democracia y hemos aceptado que la Primera Magistratura la ejerza alguien al que no hace falta elegir, porque el origen de su legitimidad es ser el primer hijo varón del monarca reinante… aunque no sea un hijo legítimo.

El año que viene habrá diversos procesos electorales, pero no me parece que esté previsto celebrar el referéndum en cuestión. Todos los partidos políticos, sin excepciones relevantes, aceptan en la práctica la monarquía constitucional y la dinastía borbónica, a pesar de que me parece evidente que no son parte de la solución, sino dos problemas graves. Procede recuperar la voluntad de resolverlos que manifestaron en su día los ciudadanos más ilustrados del país, por ejemplo, Ortega y Gasset, cuyo artículo sobre «El error Berenguer» concluye con esta frase lapidaria:

Delenda est Monarchia.

>>>