Donbass, de Anne-Laure Bonnel

¿No es curioso que los medios occidentales no se preocupasen de estas víctimas? ¿Acaso sería porque eran víctimas del bando enemigo, causadas por nuestros proxis? Lo intolerable son las víctimas causadas por el enemigo, mientras que las causadas por nuestro bando son obviadas. Sí, nuestro bando, nosotros promovimos y financiamos los golpes de Estado de la Revolución Naranja y el EuroMaidán para deponer al presidente prorruso y colocar a nuestros peones en el gobierno, contra la opinión y voluntad de la mayoría de la población ucraniana, que sistemáticamente ha votado en contra de la política de enfrentamiento con su vecino ruso (que Zelenski llevaba en su programa e incumplió, porque no deja de ser otra marioneta).

La gente que escucháis en el documental habla en ruso. El silencio mediático impuesto por lo que el ejército ucraniano y las milicias neonazis estaban haciendo en la cuenca minera del Donets (Donbass) sólo se circunscribía a la órbita de la OTAN. En Rusia se tenía muy presente lo que estaba pasando, y había una clara demanda social por que el gobierno protegiera a esa gente. Pero esto seguro que no os lo han contado en vuestro medio de referencia, sea progre o facha ¿a que no? Un día Putin se levantó con mal pie, y decidió invadir Ucrania. ¿Es esa la explicación que os ofrecen? ¿La consideráis satisfactoria?

Pero es más. Con este ataque a la población rusa en Ucrania, la OTAN sabía que estaban obligando al Kremlin a mover ficha. Igual que con la incorporación a la OTAN o la voluntad de dotarse de armamento nuclear. Lo sabían. Sabían que todas esas acciones de Kíev, el gobierno ruso tendría que reaccionar. Por eso hicieron que sus marionetas en Kíev las tomaran, para provocar esta guerra. ¿O creéis de verdad que a Biden, Nuland o Borrell les importa una puta mierda la población ucraniana, o la siria o la libia? ¿Les importaba algo, cuando tras la caída de la URSS, muchos ucranianos perdieron su trabajo y acabaron en la calle muriendo de hambre y frío? ¿Hubo entonces llamadas a ayudar a los pobres ucranianos?

Y ahora que ya han metido a Rusia en la guerra, van a alargarla todo lo que puedan con sus envíos de armas. Porque por cada arma que manden a Ucrania, Rusia tiene que producir otra, y es una dinámica en que la economía de Rusia (PIB menor que el de Italia) no puede competir contra todo el bloque atlántico. Los soldados salen gratis: los pone el gobierno ucraniano tras establecer la movilización general.

Por cierto ¿también os habéis creído ese cuento patriótico de ucranianos deseando dar su vida por la patria? ¿No será que la Ucrania que os están dibujando es la parte occidental, la que elección tras elección apoya el nacionalismo ucraniano de ultraderecha? Pero es que esa es sólo una parte de Ucrania, ni siquiera la mayoritaria (nunca ha ganado elecciones sin la ayudita de revoluciones de colores e ilegalización de partidos). ¿Nunca os habéis parado a pensar que esas armas que mandamos, las empuñará un ucraniano que es forzado a hacerlo contra su voluntad? Porque tengo la impresión de que la mayoría de los ucranianos desprecian tanto al gobierno de Moscvá como al de Kíev, y sólo desearían seguir su vida en paz.

El objetivo de toda esta operación es inestabilizar, debilitar y empobrecer a la Federación Rusa, el enemigo que da sentido y razón de ser a la OTAN. Esto es evidente para cualquiera que sepa sumar 2+2. Pero no hay un sólo medio de comunicación, ni progre ni facha; ni un miserable político, ni progre ni facha; que llame a las cosas por su nombre. La mayoría, porque son subnormales y sólo digieren la papillita que les sirven. Pero sí que hay quien comprende, los cuadros, y colabora en esta atrocidad. Promover el odio entre dos pueblos hermanos hasta llevarlos a la guerra, para sacar ventaja geoestratégica de ello, es una de las acciones más despreciables, ruínes y criminales que he podido contemplar en mi ya no tan corto periodo vital.

