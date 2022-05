Con su portazo a RT, ha pasado de la categoría de fenómeno mediático a la de mito.

Con sus treintaypocos añitos y su carita de ángel, ha demostrado una integridad que, por comparación, deja a la chusma periodística patria a la altura del cieno. Hacer una renuncia personal tan grande (no sólo ha dejado su puesto de subdirectora en RT en español, sino que ha abandonado el país) por motivos de conciencia es algo inaudito.

La totalidad de la profesión periodística se limita a transmitir el mensaje que le ordenan, con mejor o peor estilo. Coged al nauseabundo subnormal dedicado a la propaganda mediática (aka periodismo) que queráis como ejemplo, ya sea de medios progres o fachas, reproduciendo el argumentario atlantista. ¿Ya habéis pensado en uno? Cread ahora mentalmente su doble, con todos sus atributos físicos, intelectuales y morales, pero cambiando la nacionalidad. A rusa. ¿Qué estaría diciendo esa pedazo de mierda? Pues estaría haciendo lo mismo: transmitiendo el mensaje del poder, en este caso el gobierno ruso, para justificar la invasión. Igual que hizo cuando era el bando «occidental» el que invadía y bombardeaba países, países que no suponían ni por asomo una amenaza a la seguridad del bloque, como sí supone la potencial membresía de Ucrania en la OTAN para Rusia.

Y realmente, no estoy de acuerdo, o no lo estoy totalmente, con las razones esgrimidas por Inna contra la decisión de su propio gobierno. La cuestión es muy complicada, y el Kremlin se enfrentó a una decisión de lose-lose, de control de daños y escoger la alternativa menos mala a largo plazo afrontando un mal trago a corto plazo. No acabo de estar de acuerdo con el análisis de la rusita (pero es racional, se puede debatir sobre ello); pero ver a una persona íntegra, por la novedad, me obliga a descubrir mi cabeza y saludar su gesto de valentía con respeto.

