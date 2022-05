Una precisión

Al tema anterior, creo que de la suficiente entidad como para merecer entrada aparte y así organizar los comentarios que, espero, suscite.

Comentaba la obviedad de que el ser humano es un animal social, tiene una tendencia natural a agruparse con otros congéneres formando grupos más o menos estables, que se definen en oposición a otros grupos. Somos primates haplorrinos pelones que hemos desarrollado la bipedestación, pero los instintos perduran (sencillamente los recubrimos de una capa cultural, como a partir del instinto de ingerir alimentos acabamos desarrollando las diferentes gastronomías).

Bueno, que divago, como siempre. Está impreso en nuestra genética que busquemos la inclusión en un grupo, fuera del cual tenemos miedo, nos sentimos desamparados. Estamos diseñados por la naturaleza para que nuestras opiniones se alineen con el grupo, respetar la jerarquía de éste… Ahora bien, y aquí viene la clave: lo que no es natural es el tipo de grupo en el cual buscamos cobijo. Cobijo no sólo material, sino emocional e incluso ontológico, el grupo nos permite defininirnos, nos ofrece una esencia, una identidad.

En el mundo moderno, urbano, despersonalizado, el saciar el dolor de la insignificancia dotándote de una identidad, aunque sea colectiva, es una de las funciones primarias del grupo.

Mucho ojo con el término, identidad. La política actual radica en el bajo vientre y se organiza no en base a una ideología más o menos coherente y sistematizada sino en base a identidades. Identidades grupales, que por supuesto puede ser la patria, pero también la religión, la raza, el sexo, el equipo de fútbol, la formación política… generalmente una intersección de esas viejas y nuevas categorías identitarias que te permiten no dejar en blanco el espacio bajo la terrible pregunta ¿quién soy yo?

Bueno, pues la definición de esas categorías identitarias, y no otras, es lo que no tiene nada de natural. Tenemos tendencia a agruparnos, pero nuestro instinto no dicta en un grupo en concreto. En condiciones naturales, ese grupo vendría definido por relaciones de consanguineidad o de convivencia, en el caso de intercambios matrimoniales entre grupos.

El agregador social que nos determine (aliene) debe ser enseñado, y ahí aparece la clase sacerdotal, que es la que cohesiona y domina el grupo por medio de las ideas (en contraposición a la clase guerrera, que lo hace por medio de la violencia, potencial o actualizada).

Para inculcar el concepto de Dios, de Patria, de Partido (o también de sororidad y cisheteropatriarcado opresor y demás identitarismos de moda) se precisa una educación, de la creación de lo que podríamos llamar un superego, un ente abstracto en el que proyectamos los valores que consideramos deseables, elevándolos a la categoría de sublime. Y este proceso no tiene nada de natural, y sí que forma parte de un viejo mecanismo de control social por parte de la clase dominante (que es, o controla, a esa clase sacerdotal).

¿Y quién es esa clase social que, para mejor pastorearnos, nos diseña el grupo al cual debemos pertenecer y someternos? Pues en la antigüedad eran los chamanes, sacerdotes y sacerdotisas, los curas, imanes, rabinos y demás morralla, especialmente en sociedades en que había una correspondencia biunívoca entre patria y religión. Pertenecías a tal comunidad y adorabas a tales dioses, ambas cosas eran la misma porque la religión era un rasgo cultural propio.

En la actualidad, el púlpito es la televisión (o los nuevos formatos de consumo audiovisual, porque las masas siguen siendo fundamentalmente analfabetas), a la cual se asoman todo tipo de predicadores, presentándonos una oferta completa de identidades, compitiendo entre ellos por ganarse nuestra atención / sumisión. Si el grupo «España» no es de tu agrado, no te motiva, te presento un grupo «mujer» en el que sentirte incluida y empoderada. Por supuesto, no son excluyentes, puedes construir tu identidad intersecando varios de esos grupos, variando tu sumisión a ellos con mayor o menor identidad. Unos combinan mejor que otros. Por ejemplo, el de «polaco» con «católico» y «conservador» hacen un perfecto maridaje.

Curiosamente, la opción de autodeterminarse no entra en el menú, igual que no existe la posibilidad de representarse a uno mismo en el legislativo. Debes incluirte en uno o varios de esos grupos, y adaptar tu conciencia a los dictados, normas, máximas de ese grupo (ya hemos dicho que nuestro cerebro está preformado para cumplir esa tarea sin desgarros).

Y es de esta forma que el poder nos conduce como rebaño compacto, con un gasto de recursos mucho menor que si tuviera que conducir al mismo número de individuos aislados. Y así, con los viejos o nuevos ídolos, son capaces de conducirnos hasta la guerra, porque ya dijimos que una definición del grupo es por oposición: yo no soy de esos que no forman parte del grupo, los malos, los feos, los diferentes, el enemigo. Volvemos de nuevo al superego que hemos creado, nosotros somos los buenos, los justos, el pueblo elegido por Dios (si me dieran un eurete por cada comunidad humana que, en su mitología, así se ha autocaracterizado… la mayoría de gentilicios significan en la lengua que los crea «humano», en contraposición a los otros… no-humanos).

Por lo tanto, ¿qué debemos hacer con esa clase sacerdotal que se aprovechan de nuestra muy conocida tendencia natural a formar grupos, para proponernos aquellos grupos (y no otros) que convienen a sus intereses políticos? Y ojo, que la psicología social ha evolucionado una barbaridad, y los conocimientos y medios de los que hoy se dispone para moldear la opinión pública son tan poderosos como subrepticios (por eso son tan poderosos, porque no te das cuenta de que te están manipulando). ¿Qué deberíamos hacer para recuperar la libertad? Empalarlos.

A toda esa clase de guardianes de las ideas, los que ponen la cara y quienes les escriben el discurso, los que se aprovechan de nuestra debilidad genética para mejor domeñarnos… hay que ensartarlos en estacas, alineadas en las principales vías de comunicación para mejorar el efecto estético. Podemos intercalar, un político del P$O€, uno del PP, uno del P$O€, uno del PP, así desde Canillejas por toda la A-2. Cada cierto tramo, incluimos uno de Vox, uno de Potemos. Según nos acerquemos a Catalunya, empezamos a incluir a gente de CiU (o como mierda se llamen ahora), Esquerra, la CUP… Eso, en uno de los carriles, y en otro hacemos la misma combinación con un periodista progre, uno facha, uno progre… así hasta acabar con la clase sacerdotal. Cuando se acaben las radiales, empezamos con el resto de la red viaria.

Luego nos tocaría empezar con la clase de los guerreros, los que someten por la violencia. No es tan difícil porque, aunque están armados (nosotros los hemos armado), son intelectualmente deficientes. Aunque no lo parezca, son mucho más peligrosos y eficaces logrando la sumisión (voluntaria, en muchos casos entusiasta) aquéllos.

