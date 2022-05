Juan Manuel Grijalvo – Lo que nos va explicando Rafael Poch de Feliu sobre esta guerra

Hace unos días, le decía yo que «ahora estará usted preguntándose por qué rayos le estoy contando yo todo esto, en vez de machacarle las meninges con la invasión de Ucrania, como todo el mundo. No es «la guerra de Putin». Todavía no sé lo que es, y por eso le he asignado una categoría embrionaria: 20220224″.

Bien, Rafael Poch de Feliu nos ha venido explicando muchas cosas sobre esta guerra, porque no es una «operación militar especial», es una guerra, y recién hoy nos ha dicho qué tipo de guerra es exactamente: es una «proxy war».

Según la Wikipedia:

https://en.wikipedia.org/wiki/Proxy_war

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_subsidiaria

El artículo entero está en

https://rafaelpoch.com/2022/05/24/lo-que-nos-van-explicando-sobre-la-guerra/

y no tiene desperdicio.

Ahora mismito voy a cambiar el título de la categoría por este otro, que también es provisional:

20220224 – Proxy war.

A la vista de lo que nos dice hoy Rafael Poch de Feliu, espero no tener que cambiarlo por uno que tengo apuntado desde que leí aquel libro tan interesante de Sir John Hackett.

