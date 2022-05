Lo que más me aterra de esta guerra es la capacidad del poder para instilar opiniones y estados de ánimo en la población. Obviamente era consciente de esta capacidad, pero nunca hasta ahora había visto la máquina de propaganda y manipulación social funcionando a pleno rendimiento. Y quizá ni siquiera ahora esté a pleno rendimiento.

La vilificación de Rusia me recuerda, en el ruedo español, a la reciente campaña de demonización de Catalunya y, antes de ella, Euskadi. Si el CNI dispone de unos cuantos millones para pagar a tertulianos, nos podemos imaginar a cuántos tendrá en nómina con el presupuesto que manejan en Serrano, 75.

La maquinaria mediática es capaz de generar en la población simpatías y odios, usando un discurso simplista y maniqueo, abusando de la ilusión de unanimidad y generando el poderoso cohesionador social que es un enemigo común (Göbbels estaría orgulloso).

Hace poco ponía un ejemplo de cómo se justificaba la ilegalización en masa de toda la izquierda ucraniana en la teleprogre. Yo no veo la televisión y esto lo encontré por casualidad, pero ya me figuro que éste es el nivel intelectual y ético. Y puede ser peor, como un tertuliano en la televisión pública apestando a cazalla. Es interesante la intervención, aunque se ha pasado de vueltas mostrando entusiasmo a sus patrocinadores, para comprender la línea editorial diseñada: parar a Putin es una necesidad por encima de cualquier otra consideración, lograr un estado de ansiedad en la sociedad que anestesie su capacidad de raciocinio.

Pues algo bueno habrá de tener Rusia cuando tanto empeño ponen en señalarla.

He escuchado varias veces que Rusia no es más que un Estado con un PIB entre el de Italia y el de España. No, Rusia es mucho más que eso, como ha quedado en evidencia. El angloimperio no se hubiera tomado tantas molestias socavando y acosando a Italia o a España, básicamente porque ya se pliegan voluntariamente a rendir vasallaje. La dignidad de un pueblo no computa para calcular el PIB. De hecho, mucho menor lo tiene Cuba, y ahí sigue resistiendo a sólo un brazo de mar del poderoso vecino.

Deberíamos mirar el mapa. Mañana, Rusia seguirá ahí, y desde luego a Europa no le conviene tener como vecino a un enemigo, humillado y desestructurado. A EEUU sí, le va de coña porque mata dos pájaros de un tiro, pues Rusia es su gran rival militar, pero Europa y el € es aún el gran enemigo económico.

Haber sido cómplices en la promoción de esta guerra, desatendiendo repetidamente los requerimientos de Rusia de un tratado de seguridad conjunto, sin perdedores, y financiando en Ucrania a los movimientos neonazis porque tenían en su genética el odio a Rusia, es un error descomunal que nos costará a los europeos un alto precio durante generaciones.

Error provocado por nuestra condición de colonias, estados vasallos, que es precisamente la situación humillante que el gobierno ruso quiere evitar con esta guerra. Básicamente, que ninguna potencia pueda amenazar territorio ruso, o al menos que no pueda hacerlo sin sufrir unas represalias inasumibles.

No sé si en la prensa habréis leído dos conceptos que son claves en todo este asunto, me figuro que no:

1.- El momento de mayor vulnerabilidad de los misiles intercontinentales es en el momento de su lanzamiento, antes de que tomen velocidad y altura. Cuanto más acerques las baterías antimisiles, con mayor certidumbre podrás interceptarlos.

2.- La tradicional estrategia rusa ante un ataque es la defensa en profundidad. Necesita territorio entre las fronteras y sus centros neurálgicos, para que el invasor deba estirar sus líneas de suministro y llegue agotado.

¿Ahora vamos entendiendo un poco más la cuestión? Es el juego del escudo y la espada. Obviamente, en la OTAN saben todo esto, y están jugando a poner nervioso al oso ruso y sacarlo de su guarida, usando a los ucranianos como cebo.

Pero permitidme que vuelva sobre mis pasos. Es estremecedor comprobar cómo la población adopta y asume las ideas que le sirven como pasto los medios, piensa y siente al son de la melodía interpretada por el poder. La guerra en Ucrania es sólo una minucia; con esta capacidad de control social pueden pastorearnos y conducirnos dócilmente al verdadero abismo.

