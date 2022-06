Objetivo Moscú

Enlazo el documento redactado por el ex-eurodiputado Javier Couso y sus colaboradores en 2019, que estudia el origen de la campaña mediática de demonización de Rusia.

Para ir abriendo boca, copio el prólogo, para que lo presente su propio autor. Mil gracias, por cierto, a quien me lo dio a conocer.

Cuando llegué al Parlamento Europeo en julio de 2014, me sorprendió un fenómeno desconocido en España. Me estoy refiriendo a la beligerancia contra Rusia.

Durante los primeros debates a los que asistí en la Comisión de Asuntos Exteriores observé atónito las perlas dialécticas que muchos diputados y diputadas, sobre todo de procedencia polaca y báltica, lanzaban contra Rusia. Se trataba de acusaciones e infundios de tal envergadura, que me vino a la mente aquella consigna mítica del franquismo que resumía toda la campaña de creación y alistamiento de la expedicionaria División Azul que combatió junto a las tropas nazis en el Este europeo: “¡¡Rusia es culpable!!”

En esos días pensaba que tal despropósito, que distorsiona la política europea de vecindad con su principal suministrador de energía, no era algo presente en el debate político español y creía que jamás nos alcanzaría esa enorme campaña de adoctrinamiento ¡Qué equivocado estaba!

En años posteriores, al principio tímidamente y después de manera clara y abierta, la rusofobia empezó a ser difundida por grandes medios de comunicación, convirtiéndose en parte del día a día español.

A pesar de no tener grandes problemas en política exterior con Moscú, a pesar de que los españoles no manifestaran una especial animadversión hacia lo ruso, el mensaje fue calando. Todo este proceso forma parte de una campaña de propaganda psicológica perfectamente articulada y que, al alimón de las decisiones en las cumbres de la OTAN, busca conseguir que la Unión Europea no pueda tener una relación normalizada con un vecino tan importante. La creación de un ambiente de tensión militar y comercial pretende impedir el surgimiento de un espacio europeo independiente, no sometido estratégicamente a los intereses atlánticos, es decir, a Estados Unidos.

Por todas estas cuestiones, junto con el equipo que me ayuda en las labores como diputado y concretamente desde la Oficina Parlamentaria, nos pusimos manos a la obra para tratar de desentrañar la madeja que en nuestro país impulsa esta gran campaña de desinformación que pretende generar un vuelco en la opinión pública española. Investigamos actores, fundaciones y organizaciones que, vinculados a la potencia global, trabajan día a día ocultando sus vinculaciones espurias con el poder angloamericano.

Fruto de este trabajo es el pequeño libro que tienes en tus manos. Con él queremos ofrecer una herramienta práctica para saber, para analizar y para poder estar más preparados frente a las operaciones de guerra psicológica que intentan dirigir nuestras percepciones y crear relatos que sirven para imposibilitar relaciones internacionales basadas en el respeto entre iguales soberanos, tal y como recogen los principios de la Carta de Naciones Unidas.

Quienes creemos en un mundo multipolar basado en el Derecho Internacional y las buenas relaciones entre pueblos y estados, necesitamos conocer quiénes, cómo y por qué nos intentan influir para que aceptemos una dirección que, en el fondo, va en contra de nuestros propios intereses como miembros de una nación que debería ser soberana en la construcción de su propia política exterior.

Esperamos que este informe sea útil e interesante y sirva para rearmarnos en la lucha diaria contra la desinformación. Por nuestra parte, seguiremos denunciando desde el Parlamento Europeo estas agresivas campañas, abogando por el buen entendimiento con nuestros vecinos y por una política de seguridad europea que, en lugar de tensión militar, construya paz.

Javier Couso Permuy

Diputado del Parlamento Europeo

