José Antonio Zorrilla

Como esta conferencia ya ha salido un par de veces en los comentarios, me veo en la necesidad de darle preferencia. Es en castellano, así que ahora ya no cabe excusa para que todos podamos debatir sobre su contenido.

Os paso el vídeo a la conferencia completa, con la introducción (los diez primeros minutos, perfectamente prescindibles) y el turno de preguntas.

Me pareció muy curioso cuando el ex-embajador dijo que podía hablar con esa libertad porque ya no estaba en activo. Y realmente me conquistó con su forma de cerrar su disertación, para poner un contrapunto a toda la serie de horrores, barbaridades y vilezas que había ido desgranando.

Por cierto, no confundir el nombre germanizado del autor, el esloveno Jacobus Gallus, con el genio anglogermánico del barroco.

De todas las conferencias que estoy subiendo, es la de este viejo diplomático una de las que más he disfrutado. Si os habéis quedado con ganas de más, también tuvo unos años una columna en El Confidencial en la que trataba temas de política internacional, entre ellos varios del espacio post-soviético, en el que había desarrollado buena parte de su carrera profesional:

Pogromo en Ucrania no; pero si lo hacen los nuestros, a lo mejor

Kiev 2014 no es Berlín 1990

Ucrania: fracasos, límites, sangre, infamia

Las entidades no reconocidas de Putin

Uzbekistán

Rusia, la guerra tibia

Kiev es Polonia… y Crimea, Rusia

El gran error de las sanciones a Rusia

Conversación tras las murallas del Kremlin

Ucrania, ¿cómo hemos llegado a esto?

