La guerra económica

Voy a procurar explicar un poco cómo está la situación económica, a nivel muy básico, para quien no tiene ni idea de economía ni mucho interés por comprenderla.

Llevamos desde la crisis del 2008 con una economía en estado de emergencia, con los mercados de renta fija (bonos, deuda de las administraciones y las empresas) intervenidos. Y es que tanto el Estado, como las empresas, como los mismos particulares tenían un volumen de deuda inasumible. Así que los bancos centrales de las economías «desarrolladas» se pusieron a comprar esa deuda. Cada título que compraban en el secundario, era dinero nuevo que se inyectaba a la economía, mientras bajaban el rendimiento de los bonos. Esta maniobra, de forma conjunta a la bajada de los tipos de interés de referencia, hacía que fuera más barato endeudarse, dando un alivio a las economías (públicas o privadas) más endeudadas e insuflando más combustible (dinero) a unas economías que les costaba coger fuerza (especialmente a este lado del charco).

Algunos agentes (en España, los particulares) aprovecharon para desapalancarse, la deuda de otros es hoy inasumible al cuadrado en un contexto de tipos de interés no intervenidos.

Pues bien, con los tambores de guerra se dispararon los precios de la energía, el petróleo y el gas, que tiraron también del carbón (bien sustitutorio) y de la electricidad (producto del gas). Igualmente han subido el precio de los cereales y aceites de semillas, así como de los fertilizantes que, a su vez, han provocado una disminución del rendimiento de los cultivos que a su vez incide de nuevo en el precio del grano.

Esta es una inflación exógena, al menos en Europa la inflación subyacente (excluida energía y alimentación) se mantenía más o menos controlada, a diferencia de EEUU que con pleno empleo, cheques COVID, y la sensación de riqueza de una burbuja generalizada (bolsa, criptomonedas, inmobiliario…) tiene un problema más serio, aunque también una economía más robusta para sostenerlo (mientras el dólar no pierda su magia).

Ahora, esta inflación exógena se está trasladando, como no podía ser de otra manera (energía y alimentos son la base de la sociedad), al resto de la economía. ¿Y cual es la forma de atajar la inflación? Levantando el pie del acelerador, para inyectar menos combustible (dinero) en la economía. Es decir, subir los tipos de interés (que ya habían bajado de cero en algunas referencias, lo cual es un sinsentido económico) y abandonar las políticas de facilitación cuantitativa (compras de deuda para rebajar los rendimientos, que implica crear dinero de la nada). De esta forma se enfría la economía, pero ya hemos dicho que en el caso europeo, la inflación no venía de una economía sobrecalentada (el panorama era más bien de atonía) sino que es un fenómeno externo debido a la guerra y la cascada de sanciones.

Aquí tenemos un problema, que se llama estanflación. Una economía que languidece pero un entorno de alta inflación importada. Una subida de tipos encarece el crédito, enfría la economía y puede meternos en una depresión. Pero en el caso de economías tan sobreendeudadas (no sólo a nivel público sino, sobre todo, privado, pues muchas empresas han iniciado una huida hacia adelante comprando participación en el mercado en base a nuevas inversiones sufragadas con deuda), el peligro es aún mayor: elevar el coste de la deuda puede llevar a muchas empresas e incluso algún país al colapso.

Pero la alternativa, que es no atajar la inflación y seguir deprimiendo artificialmente los tipos de interés, metiendo más dinero en el sistema para mantener la ilusión de riqueza que generan las burbujas-de-todo es también un camino al desastre. Esa inflación exógena que hablábamos, si no se ataja, puede generar una espiral inflacionaria endógena, retroalimentada por los trabajadores demandando subidas salariales (se habla de «moderación» salarial, lo cual implica que los salarios deben ser inmoderados, no sé los de quién) y los empresarios pretendiendo mantener sus márgenes de beneficio, que acabe en una subida de precios desordenada que mine la economía (necesita una cierta estabilidad de precios). Realmente, la inflación no es un fenómeno tan terrible, de hecho es una ventaja para los deudores sobre los acreedores (básicamente, la banca). Pero la hiperinflación sí que es un monstruo que destruye la economía y hunde a todos por igual.

En resumidas cuentas, tiremos en un sentido o en otro, tenemos un problema. Así que el ECB tendrá que hilar fino, bien lo sabe Lagarde, para controlar la inflación sin meter a Europa en recesión (el ciclo económico de la recuperación post-pandemia ya se da por muerto, ya van tres crisis in a row).

Obviamente, en el Kremlin eran conscientes de todo ello y, de hecho, han avisado reiteradamente del efecto boomerang que podían tener las sanciones. Y obviamente también que tanto en el ECB como en las cancillerías europeas todo esto es bien sabido, porque es muy básico. Por eso Francia y Alemania apadrinaron los acuerdos de Minsk I y II, porque sabían que de liarse en Ucrania los europeos íbamos a salir chamuscados. Pero EEUU ordenó a su mascotita circense en Kíev seguir adelante con el proceso de limpieza étnica en el Este de Rusia, pasando de los acuerdos firmados por el anterior gobierno de Poroshenko (y Zelensky se suponía que era su alternativa pacifista, qué gracia).

Y en estas estamos. Mientras dure la guerra y las sanciones (que pueden durar mucho más que la guerra), los precios de la energía seguirán por las nubes, lo cual obligará al ECB a endurecer su política económica a regañadientes, enfriando la economía y llevando a empresas y administraciones al abismo del impago.

Fue el otro día, al salir escandalizado de la frutería al ver pimientos a más de 5€, que empecé a pensar en la posibilidad no tan fabulosa de que Rusia gane la guerra. La importante, la económica. La estrategia económica estaba mejor planificada que la militar (de hecho, ahora el problema que tienen es la fortaleza del rublo, bendito problema cuya solución es rentable para el banco central que lo padezca: vender su propia moneda de la cual dispone en cantidad ilimitada).

Será interesante ver qué grado de deterioro de la economía son capaces de soportar los gobiernos europeos antes de romper la obediencia a EEUU y promover la vuelta a un acuerdo negociado (que ya no podrá ser bajo los términos de Minsk). A ver a quién tienen más miedo, si al largo brazo ejecutor de Washington o a la ira de su propia población empobrecida.

