Es conocido que la guerra hace extraños compañeros de cama. ¿Sabéis quién está detrás de esas siglas, no?

Pues a pesar de que estamos en las antípodas políticas (y sociales), no me queda otra que reconocer que ha publicado los artículos mejor estructurados que leído sobre el conflicto ucraniano en lengua castellana.

Tristemente, desde mi teórico bando, sólo he escuchado vaguedades y simplezas para oponerse a la OTAN y al militarismo efervescente. Ello, cuando no se ponen de lado (Más País) o proclaman un entusiasta apoyo a la campaña atlantista de acoso y derribo a Rusia. Sí, me refiero al P$O€, pero eso se da por descontado porque, tras la refundación en Suresnes, es una herramienta de la CIA para contener al PCE. Al PCE histórico, al actual no hace falta pues se bastan ellos mismos para hundirse en el abismo de la irrelevancia social y el ridículo.

¿Conclusión? Falta formación. Y el fulano que os presento hoy, la tiene. Sabe pensar y escribir, y debo reconocerlo hasta en el resto de artículos en los que estoy completamente en desacuerdo. Compárese la irritante vacuidad de los entrevistados en el programa de La Base, con unos artículos en los que no falta punto ni sobra coma.

Como tantas veces he dicho, si denuncia las motivaciones de esta guerra fraticida absurda y sirve para detenerla cuanto antes, está en mi bando. Sea el obispo de Roma, sea el presidente de Ferrovial.

Apariencia y realidad en Ucrania (I)

Apariencia y realidad en Ucrania (II)

Guerra y paz… ¿y verdad?

Ucrania y el suicidio de Europa

Como muestra, un botón, extraído del último artículo:

Asombroso: el presidente de uno de los países más corruptos del mundo da lecciones a parlamentarios occidentales y éstos le ovacionan puestos en pie. Incluso para los estándares de mentira actuales, no deja de causar estupefacción la canonización como campeón de la libertad de quien manda arrestar al jefe de la oposición democrática de su país, cierra sus medios de comunicación y prohíbe las actividades de once partidos opositores.

No podemos olvidar que el irresponsable gobierno ucraniano pudo evitar este conflicto y no lo hizo: una semana antes de la brutal invasión rusa el canciller alemán pidió a Zelensky que declarara la neutralidad de su país y renunciara a entrar a la OTAN, condiciones razonables a las que el líder ucraniano (o sea, EEUU) se negó.

A lo que yo añadiría el pequeño detalle que se atreve el muy indecente a exigir que las empresas europeas renuncien a realizar actividades económicas en el mercado ruso y pierdan sus activos en el país, cuando NaftoGaz, la empresa pública ucraniana, sigue a día de hoy cobrando peajes a Gazprom por el tránsito del gas natural ruso por su red.

Ciertamente me estimula comprobar cómo, con una persona inteligente, se pueden buscar puntos en común y llegar a acuerdos. Y aunque no fuera posible, al menos se puede desarrollar una discusión intelectualmente enriquecedora, de la que tanta falta nos hace en esta época de analfabetismo sectario.

Y tengo que apuntar un fenómeno inquietante: en general, cuanto más jóvenes, más ignorantes y más dogmáticos. La incultura y la intransigencia se retroalimentan, potenciando sus efectos cretinizadores sobre el individuo.

