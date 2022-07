Almacenamiento de gas natural

El consumo de gas natural es marcadamente cíclico, como es bien sabido en invierno se incrementa debido al encendido de las calefacciones (especialmente en países de climas fríos). Es por ello que existe una cierta capacidad de almacenamiento que actúa como buffer, rellenándose en verano y apoyando la entrada de gas (por producción propia o importaciones) en invierno para cubrir el consumo. Esto da una cierta seguridad de suministro y permite cubrir los picos de consumo que en ciertos casos no bastaría con el flujo entrante de gas.

Por cierto, en EEUU las reservas van rellenándose con retraso, porque los precios tan altos en Europa estimulan a aprovecharse de la coyuntura para licuarlo, cargarlo en un un metanero y enviarlo a través del Atlántico (el cómputo de emisiones de CO2e de usar gas de esquisto licuado procedente de otro continente para hacer funcionar un ciclo combinado, andará por el entorno de una central térmica convencional que funcione con carbón local).

Por cierto, lo de los precios del gas en Europa, no es que sean altos. Es que son demenciales.

El TTF es el mercado holandés, cuyo precio al contado o spot es el que sirve de referencia a Europa Central (nosotros nos servimos del MIbGas, que sólo está ligeramente más barato, los futuros para el Q4 están a 165,59 €/MWh).

Reflexionemos acerca de este precio. Estamos hablando de que el gas en los mercados mayoristas cuesta más o menos lo que la electricidad que se supone debería servir para generar. Hoy el precio spot medio estaba en el MIbEl 138,62 €/MWh (ojo, precio mayorista, al que hay que añadir los peajes para sacar el PVPC).

Contando que un ciclo combinado tiene un rendimiento térmico de aproximadamente un 60%, y que hay que detraer rendimientos y costes en transporte podemos concluir que… nada de esto tiene puto sentido. La cotización del gas natural en Europa es un completo dislate (en USA el gas está caro, x2 de la media de los últimos años, pero es que en Europa ha multiplicado x11 su precio).

Contando que el gas natural no sólo es una fuente de energía, sino también materia prima para muchos procesos industriales, podemos imaginar que la competitividad de buena parte de la industria europea se va a ir por el agujero del inodoro. Y eso tiene consecuencias obvias sobre la riqueza y el empleo.

Pero no quería hablar de los precios, sino del almacenamiento. Si leemos superficialmente esta magnífica tabla, actualizada a anteayer, podemos creer que el problema del desabastecimiento es menor, ya que el llenado estival de las reservas va por buen camino. 63% en Alemania, 66% en Francia, 62% en Italia y un cómodo 73% en España, por ejemplo. El año pasado los reguladores se columpiaron creyendo que el consumo seguiría deprimido por el COVID y, por estas fechas, iban con mucho retraso en el acopio (46/59/71/70, para los Estados mencionados), de ahí el incremento del precio del gas el pasado invierno, y menos mal que fue un invierno suave.

Pero lo anterior sería válido en un escenario de normalidad, en el que el gas sigue entrando en el sistema regularmente y las reservas comerciales y estratégicas sirven sólo como amortiguador (buffer) de la demanda. Pero es que NO estamos en circunstancias normales. Cada vez fluye menos gas por el Nordstream 1 (de eso van las sanciones) y justo ahora va a entrar en una parada de mantenimiento de la que se teme que nunca vaya a salir, el Yamal (entrada por Bielorrusia y Polonia) sigue parado e, irónicamente, el único que sigue funcionando con normalidad es el Soyuz que pasa por Ucrania. Por nuestra parte, es de sobra sabido que de los dos gasoductos de los que nos abastecíamos, sólo queda en servicio el Medgaz.

Por lo tanto, el suministro europeo pasa de pivotar sobre una red de gasoductos que unían nuestro subcontinente con los yacimientos del Ártico y del Cáucaso, a ser completamente dependientes de la llegada regular de una flota de metaneros a las (en algunos casos inexistentes) plantas regasificadoras de algunos puertos europeos, pues la decreciente producción del mar del Norte no da ni por asomo para autoabastecernos (incluso si se le suma la argelina).

Deshacernos del gas ruso no reduce nuestra dependencia energética sino muy al contrario. Como era obvio, si prescindimos de una fuente de suministro, la dependencia de las alternativas es mucho mayor. Pero la clase política y periodística reproducía la cantinela dictada por Washington, y es que pensar no es lo suyo, si no hubieran escogido oficio más digno.

Y en cuanto a los metaneros hay que hacer un apunte. La flota existente está dimensionada para las necesidades del mercado, obviamente ninguna naviera ordena construir un barco para el que no habrá carga. Si al menos parte de la producción rusa que antes se servía por gasoducto pasa a servirse como LNG, y parte del consumo europeo que se servía por gasoducto pasa a servirse de igual forma por las nuevas plantas de licuefacción que se están construyendo en Qatar y la costa Este de EEUU… es obvio que van a faltar metaneros, y la pelea por hacerse con la capacidad existente disparará el coste del transporte. Sí, se pueden construir nuevos metaneros, pero los astilleros tardan años en botar y certificar uno desde que entra el pedido. Y no está claro si la situación será permanente o transitoria para asumir el riesgo por parte de las navieras. Es demasiado perjudicial para Europa para que sigan autoinmolándose durante mucho tiempo con su negativa a recibir gas ruso por ducto.

Pero volvamos a la tabla de marras. Decía que el llenado de depósitos va a buen ritmo. Pero esta capacidad fue diseñada como buffer en circunstancias normales, y sólo ofrecen una cobertura limitada ante un escenario de interrupción de las importaciones (se cierran los gasoductos y no hay suficientes barcos).

En ese caso, que esa capacidad de almacenamiento no sea sólo un apoyo sino la principal o única fuente de suministro, habría que comparar la capacidad de retirada de los depósitos con el consumo pico. Y, sobre todo, tener en cuenta la relación entre el volumen almacenado y el consumo. Porque sí, España tiene sus reservas al 73% de capacidad, pero es que esta capacidad es muy pequeña en relación a su consumo medio, y sólo daría para 25 días. Para seguir con el ejemplo, los alemanes, como los italianos, tienen gas almacenado para 56 días, y los franceses van más holgados con 68 días. Es el tiempo que tendrían desde una interrupción de suministro para encontrar un proveedor alternativo. Reducid este periodo de gracia a la mitad si el parón es en invierno (el consumo es aproximadamente el doble).

Por cierto, un cálculo curioso. Un metanero de los grandes lleva en sus bodegas 200.000 m³ de LNG, que vienen siendo 90E6 kg (densidad del gas natural de unos 450 kg/m³). Si el PCS del metano es de 14,69 kWh/kg, estamos hablando de 1,32 TWh.

El consumo de Alemania es de 995 TWh al año. Es decir, una media de algo más de dos metaneros al día descargando en sus a día de hoy inexistentes regasificadoras. La descarga de un metanero es un proceso que lleva unas 24 horas. Y también hay que abastecer a los Estados interiores, que ni siquiera tienen puertos marítimos (ni soñéis en remontar el Danubio con un metanero, un Q-Flex tiene 11m de calado, y bastante si el Danubio tiene hasta Viena 2,5m).

Para sustituir a los gasoductos por los que nos abastecía Gazprom, se necesita un flujo constante de metaneros funcionando como un reloj. No es imposible, pero desde luego no es fácil y desde luego no es barato.

Me parecía interesante escribir esta entrada para exponer la magnitud del problema, del reto y del riesgo. Incluso cuando estén construidas las infraestructuras necesarias. Para este invierno…

