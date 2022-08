Старое и новое

No, aunque esté en cirílico, hoy no toca hablar de Ucrania. Es el título de una película de Eisenstein (el de El Acorazado Potemkin, ya sabéis, el carrito por las escalera de una ciudad portuaria rusa del Mar Negro, cómo se llamaba…).

Es muy necesario revisitar la historia reciente para ver los requiebros que han dado los campos ideológicos. Ahora es la izquierda postmoderna quien defiende el tradicionalismo neoruralista frente a las modernas formas de producción científica. Beber leche cruda, comprar huevos camperos y tomates orgánicos (como si un producto vegetal no pudiera ser otra cosa más que orgánico), no vacunar a tus críos, parir en casa con dolor (sin epidural), comprar homeopatía (porque a las farmacéuticas sólo les mueve el dinero, no como las que venden píldoras de glucosa a precio de caviar beluga) o luchar contra las plagas y enfermedades en el huerto con cocciones de flores de Bach (tan útiles como poner una estampita de San Antonio o regarlas con agua bendita) son las nuevas modas de estos neocarlistas que sustituyen el crucifijo por el mandala, pero con el mismo respeto reverencial a la tradición, idealización del pasado, desconfianza a la ciencia y tecnofobia selectiva, porque la coherencia no es una de sus virtudes.

Por todo ello, quería reivindicar el inmenso progreso económico y social que promovió el socialismo soviético en una tierra hundida tras siglos de gobierno de la aristocracia y la iglesia (las cifras macroeconómicas son contundentes, otra cosa es la propaganda con que aquí se regaba al pueblo para mantenerlo alejado de tentaciones revolucionarias). Pero incluso mirando lo que ocurría en el bando capitalista, es necesario recuperar el optimismo de principios del s.XX y la confianza en las posibilidades de la razón sobre la tradición y la superstición.

