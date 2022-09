Nacionalismo español e ignorancia

A cruzada españolizadora que emprendeu a Fachipedia de xeito conxunto co Google sobre a toponimia galega ten outro fito tras os coñecidos Sangenjo (que sería San Ginés, pero non din Puertonuevo que está xusto ó lado), Rianjo, Puenteareas (¿por que non traducen as dúas partes, Puentearenas?¿e por qué non Puentevedra, ou, mellor aínda, Puenteviejo? Pois ben, o exemplo que vos propoño é aínda máis divertido. É mesmo colorista.Tomade nota:

Los Milagros del Miedo

Eu fiquei pampo cando o lin. Logo botei a rir. O medo non fai miragres pero certamente axuda a domeñar as vontades. Pero non, badocos wikipedistas, non. O santuario dos Miragres do Medo, non se chama así facendo referencia a un sentimento de temor. Tampouco a ese povo da meseta irania. É simplemente que o construiron sobre un monte chamado Medo. O nome completo é Santurario dos Miragres do monte Medo. E o monte non se chama así porque dé medo (é máis ben baixo e redondiño), senón porque Medo/Meda (por exemplo, o val do Tâmega está dominado por o Monte Meda) é unha toponimia habitual que fai referencia a accidentes xeográficos de forma cóncava. É dicir, montes. E coa mesma raíz (do vocablo latino meta, a moa inferior ou pé dun muíño, de forma troncocónica) atopamos o monte Medulio, onde se suicidaron os últimos resistentes celtíberos, ou as medorras ou medoñas, máis coñecidas como mámoas (das cales hai moitos exemplos nesa zona do monte Medo).

O palurdismo españolista suple a falta de coñecemento con imaxinación e fachenda.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+