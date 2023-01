Los pellets

Estaba leyendo este artículo: Talas masivas amenazan el hábitat y las especies protegidas de los Montes Universales, y quería hacer un breve comentario.

En buena medida, estos árboles cortados se usarán para la fabricación de pellets, un combustible que recibe todas las bendiciones de ecosostenibilidad y demás palabrería al uso.

Básicamente, se trata de convertir un combustible, la madera, en un producto más cómodo, para poder desentenderse del farragoso proceso de picar la leña, apilarla, encender la estufa, alimentarla… Todo ello vendido por la desvergonzada ecología oficial como que aún le están haciendo un favor al monte:

La Consejería de Medioambiente de Aragón asegura que «no es una tala masiva, sino un tratamiento de masas forestales para su rejuvenecimiento y para adaptarnos al cambio climático, con bosques más resilientes a incendios o sequías»

Verborrea indecente para enmascarar lo que es, a la postre, la misma deforestación para procurarse combustible barato de nuestros abuelos, facilitada con la moderna maquinaria forestal e industrializada para «poner en valor nuestros bosques» (id est, sacar provecho monetario, el único que entienden).

Básicamente, el pellet es serrín prensado en caliente junto con un aglomerante. Desde un punto de vista energético, hay que usar una cantidad no desdeñable de energía para poder procesar ese combustible (la leña) en las más convenientes para la vida moderna pellas (que es el vocablo castellano que hemos preferido abandonar para adoptar el barbarismo, pueblo sin cultura ni dignidad). Energía, la de desmenuzar la madera y aportar presión y calor para conformar la pella, que no se recupera en la combustión.

La patochada de los biocombustibles se basa con considerar el suelo, sus macronutrientes, como un recurso ilimitado. Directamente, no lo consideran para hacer su cálculo de ecosostenibilidad. Pero como decía mi padre: onde se quita e non se pon, acábase o montón. Usar los montes para cultivos forestales, retirar sistemáticamente la producción y sólo devolver al suelo una mínima parte de la materia orgánica generada, conduce a un paulatino pero inexorable empobrecimiento de los suelos, que provoca una caída en la productividad que conduce a medio plazo a la explotación de mayores superficies para obtener la misma producción (como supieron los mierdas que plantaron eucaliptos, el primer turno de corta vino a los 10 años, ya el segundo tuvieron que esperar 15 para obtener el mismo calibre, y ahora ya van por los 20…). Por no hablar de la erosión por escorrentía al privar al suelo de su cobertura vegetal.

Los suelos. En ellos está en buena medida la clave de la sostenibilidad de una sociedad. Considerarlos como un elemento estático, no sujeto a merma, es un error de cálculo catastrófico propio de una población que ha dejado de cultivar sus propios alimentos y, por lo tanto, de entender su inmensa importancia.

