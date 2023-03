Recuento oficial de las invasiones estadounidenses

Copio y pego de Rebelión. A lo que añado ¿qué ha dicho la maquinaria político-mediática que ahora se mesa los cabellos y se rasga las vestiduras, en cada una de estas agresiones imperialistas? Dos tácticas: o encubrimiento o justificación.

La brújula no es pues la execración de la guerra, o la defensa de la soberanía de las naciones, sino la posición que ocupe nuestro amo geopolítico.

Un informe del 5 de febrero del 2002 producido por el Servicio de Investigaciones del Congreso (CRS, por su sigla en inglés), dependiente de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, compiló los “centenares de casos en los cuales Estados Unidos utilizó sus fuerzas armadas en el exterior en situaciones de conflicto militar (o de potencial conflicto) a los efectos de proteger a ciudadanos de Estados Unidos o promover los intereses de Estados Unidos.

La lista, que actualizada fluctúa en torno a los 315 casos, no incluye acciones encubiertas o numerosos casos en los cuales las fuerzas de ese país se estacionaron en el exterior desde la Segunda Guerra Mundial como parte de fuerzas de ocupación u otras operaciones similares. (1) El informe advierte que existen otras compilaciones que pueden arrojar resultados parcialmente distintos y observaciones acerca del número (por cierto que elevado) de instancias en las cuales estas operaciones militares fueron realizadas sin una previa declaración de guerra por parte del Congreso de Estados Unidos. Es decir, eran ilegales. (2) El informe inicial del CRS enumera nada menos que 300 casos, el último de los cuales fue la intervención armada y bombardeo de Kosovo en Noviembre del 2001. Por lo tanto excluye todo lo que vino después: la Guerra de Irak, iniciada en el 2003 y que se extendió hasta el 2011; la intervención militar en Somalía en 2007; en Libia en el 2011 y las operaciones militares en Yemen, Pakistán y Somalía entre 2011 y 2012 y las desatadas en contra del gobierno de Siria a partir del 2014. Por eso el cálculo final arroja 315 casos. Parece razonable suponer que algunas “intervenciones quirúrgicas” ordenadas sobre todo durante la Administración Obama no están incluidas en este listado, lo mismo que las que tuvieron lugar a partir del 2015.Ningún otro país del mundo ostenta tan ominoso record, algo digno de ser tenido en cuenta en momentos en que la aplastante mayoría de los medios de comunicación y las redes sociales controladas por el imperio se empeñan en demonizar a Rusia como un país agresor cuando ha sido reiteradamente invadido por sus vecinos europeos (Polonia, Lituania, Suecia, Francia, Alemania, entre los casos más importantes) y, al revés de Estados Unidos, no cuenta con más de ochocientas bases militares distribuidas en los cinco continentes y jamás arrojó dos bombas atómicas sobre dos indefensas ciudades japonesas. Para edulcorar esta lúgubre performance algunos académicos de Estados Unidos hablan de la pesada responsabilidad de un “sheriff solitario”. Omiten decir que el sheriff de marras es un asesino serial.

