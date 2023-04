Estoy de muy buen humor, y quería compartirlo. Me acaban de mandar esto, y no puedo mirarlo sin que me entre la risa floja.

Y ya que estamos, recupero un trocito de vídeo con el que me he reído a placer.

"Cuneo":

Por sus comentarios sobre el fallecimiento de la reina Isabel II pic.twitter.com/OPM238Bf8G — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 8, 2022 Que por cierto, el fulano sigue rajando sobre los ingleses y su puta monarquía.

¡Por fin vamos a recuperar Malvinas!

