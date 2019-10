La invasión del ejército turco del norte de Siria, en una operación en que usan a yihadistas como fuerza de choque, pretende en palabras del mismo ejecutivo de Cerdoğan expulsar a las fuerzas kurdas de su hogar ancestral (tal y como hicieron previamente en Afrin) para repoblarlo con refugiados étnicamente árabes y religiosamente suníes.

A continuación, definición de limpieza étnica:

RAE: Acto por el que se crea una zona étnicamente homogénea mediante el uso de la fuerza o la intimidación con el fin de eliminar de dicha área a las personas de otro grupo étnico o religioso.

Wikcionario: Expulsión de un territorio de una población indeseable para el grupo en el poder, basada en discriminación religiosa, política o étnica.

El origen del término es inglés, ethnic cleansing: Ethnic cleansing is the systematic forced removal of ethnic, racial and/or religious groups from a given territory by a more powerful ethnic group, often with the intent of making it ethnically homogeneous. The forces applied may be various forms of forced migration (deportation, population transfer), intimidation, as well as genocide and genocidal rape.

El gobierno turco está llevando a cabo una operación de limpieza étnica contra el pueblo kurdo, para lo cual ha invadido el territorio de un Estado soberano. Si mal no recuerdo, y con la habitual excepción de Israel, la última vez que pasó esto en la historia fue en la invasión de los Sudetes.

Y permitidme que insista: estamos hablando de un ejército OTAN en el que se han integrado milicias islamistas, que usan de vanguardia mientras las tropas regulares les brindan apoyo aéreo y artillero.

Mientras tanto, un Estado que forma parte de la unión aduanera con la Unión Europea (un estatus que ni siquiera tienen Suiza o Noruega, y sólo otros dos países no miembros de la UE alcanzan: Mónaco y San Marino) usa a los refugiados sirios como amenaza miserable para acallar las críticas.

Resumen:

– Invasión del territorio de un Estado soberano

– Limpieza étnica de un grupo étnico para repoblar la zona con otro

– Integración de terroristas islámicos en un ejército OTAN

– Usar a los refugiados sirios como amenaza al principal socio comercial que accedió a integrarte en su estructura de libre comercio.

La gravedad que revisten cada uno de estos puntos reclaman, tomados por separado, la toma de medidas. Considerados de forma conjunta…

