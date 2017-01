Distribución del machismo por provincias a finales del s.XIX

Leyendo este artículo sobre el proceso alfabetizador llego a un jugoso dato: la tasa de analfabetismo por provincias:

Las provincias están enumeradas por tasa de alfabetización total, y en el mapa destaca un núcleo de alta alfabetización (en relación al resto de España, no al resto de Europa) en Castilla La Vieja, Madrid y Euskal Herria. Sobre estos datos se pueden proponer muchos comentarios, como relacionarlos con la estructura de propiedad del campo (pequeños propietarios frente a jornaleros de latifundios), o cómo este mapa copia con bastante exactitud los resultados de PISA. Lo cual es notable, que esa rémora se traslade a través de tres siglos, aunque tampoco nos debe sorprender si no se han modificado las circunstancias de base que provocan este retraso educativo y, a la postre, el subdesarrollo.

Pero ahora no quería tratar de eso, sino que quería aprovechar otra parte de la tabla: los datos vienen desagregados por sexos. Y, si echamos un vistazo a ambas columnas, en ocasiones hay una enorme diferencia entre las tasas de alfabetización de hombres y mujeres. Desde los 4 puntos de Gipuzkoa a los 47 de Soria.

Esta diferencia es un reflejo exacto del machismo o, usando un término más exacto, el sexismo en una sociedad. Efectivamente, la diferente tasa de alfabetización se debe al diferente rol social que la sociedad espera que desempeñe el individuo de acuerdo a su sexo; vamos, la definición de sexismo, esto es, de discriminación o segregación por sexos, correspondiéndole a la mujer un papel subordinado para cuyo desempeño no es necesaria la alfabetización. Luego, con el progreso, se atemperaría la afirmación con que, no es tan necesaria, limitando su educación a los niveles primarios (leer, escribir y las cuatro operaciones) y dejando los estudios superiores como campo casi exclusivo de los hombres.

Os dejo la serie de datos, una vez sustraído el porcentaje de analfabetismo masculino al femenino:

Guipúzcoa 4.14

Jaén 7.59

Cádiz 7.87

Granada 8.65

Málaga 8.69

Cuenca 9.1

Sevilla 10.62

Valencia 10.9

Córdoba 11.69

Alicante 11.86

Islas Canarias 12.14

Almería 13.47

Badajoz 13.61

Murcia 13.78

Huelva 14.29

Illes Balears 15.82

Navarra 15.92

Castellón 15.92

Albacete 16.25

Ciudad Real 17.96

Tarragona 18.7

Toledo 19.37

Vizcaya 19.41

Álava 21.38

Cáceres 21.83

Lleida 21.98

Zaragoza 23.01

Madrid 23.32

Salamanca 23.92

Barcelona 24.22

Girona 27.12

Rioja 28.6

Ávila 28.71

Huesca 28.74

Teruel 29.91

A Coruña 31

Valladolid 31.91

Ourense 31.97

Segovia 32.63

Lugo 34.85

Guadalajara 36.37

Palencia 36.72

Cantabria 37.46

Asturias 38.17

Pontevedra 40.61

Burgos 40.87

Zamora 43.87

León 45.93

Soria 47.15

Media 22.56

Lo que es un error sería interpretar los resultados como que tal provincia es más machista que otra, porque ya lo era tu abuelo y blablabla. No es tan fácil ni inmediato. Por ejemplo, en Granada la diferencia de alfabetización entre hombres y mujeres es muy baja. Pero no por su espíritu igualitario, sino porque eran casi todos analfabetos. Por supuesto que había sexismo, sólo que era apreciable en otros patrones de conducta.

Igualmente, según la alfabetización se fue generalizando, las diferencias entre sexos se volvieron a cerrar. De lo cual no podemos concluir que se erradicara el machismo (aunque sin duda ayudó, el determinismo sexual es propio de las sociedades tradicionales, que el progreso supera), sino que tendríamos que rastrearlo en otros indicadores, porque con una alfabetización prácticamente universal ya este indicador no es útil. Pero sí que es útil ver la diferencia en este momento histórico, tercer cuarto del s.XIX en el que en buena parte de España ya se ha extendido el proceso alfabetizador a la generalidad de la población, para observar cómo el énfasis educativo tiene una marcada discriminación sexual: los niños, con mucha mayor preferencia sobre las niñas, son los que acuden a la escuela.

Es muy notable el caso de provincias como Burgos, Soria o Palencia en las que las tasas de analfabetismo masculino son incluso menores que en la capital, y con un analfabetismo femenino generalizado. Por el otro lado, tambien es destacable el igualitarismo (muy relativo) en otras provincias como Gipuzkoa, Cádiz, Cuenca o Sevilla que, encontrándose en esa zona de transición en el que el esfuerzo alfabetizador empieza a generalizarse a toda la población (y, por lo tanto, donde más claras podrían ser las políticas segregacionistas), mantienen la diferencia entre sexos muy limitada respecto a otras zonas.

Eliminando los datos en los que el analfabetismo es generalizado y, por lo tanto, de donde no se pueden extraer consecuencias sobre la incidencia de discriminación sexista en el acceso a la educación, y aplicando todas las salvedades posibles (al fin y al cabo, es una foto fija en la que están agregadas todas las cohortes de población, sumándose los efectos de varios impulsos alfabetizadores de distinto signo, quedaría mucho que trabajar sobre esos datos) aún nos queda una borrosa imagen del machismo en la España decimonónica.

He de decir que para mi sorpresa, se aprecia claramente un mayor machismo en la zona castellana, asturleonesa y galaica, en relación al mundo mediterráneo, levantino y meridional. Y para mayor sorpresa, sólo unas décadas después de la sublevación del tradicionalismo yihad… quiero decir, carlista, el pueblo vasco es la excepción en el Norte al sexismo en la educación. Lo cual choca con mi percepción (en base a un conocimiento muy superficial, sin duda) de la relevancia de la adscripción sexual en el comportamiento social en la sociedad vasca incluso de hoy (por ejemplo, no es tan habitual, o no lo era hasta hace poco, que la existencia de cuadrillas o pandillas de amigos mixtas, y las relaciones entre ambos sexos no me parece que tengan la naturalidad que en otras partes).

En fin, ahí os queda la estadística y de mis comentarios, pues tomad lo que creáis conveniente y añadid lo que se os ocurra en los comentarios.

Y si nada de todo ello os ha parecido interesante, al menos que no os vayáis de aquí de vacío:

