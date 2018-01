Transcribo el contenido de un escrito que presenté en un ayuntamiento de la montaña ourensana acerca del peligro a la salud pública que supone las concentraciones tan altas de gas radón en viviendas. El radón es un problema de las regiones de rocas plutónicas, básicamente circunscrito a Galicia y el Sistema Central en la Península Ibérica.

Entró en el registro hace más de medio año mas no he recibido contestación, así que es fácil adivinar lo que habrán hecho con ella. Puse un par de anuncios más para alertar a la población, porque es un asunto muy grave, pero sé bien que en una zona rural, despoblada, con la mayoría de la población sin siquiera la educación primaria terminada, no pueden percatarse del peligro de un gas que es inodoro e incoloro, y cuyos efectos sólo se pueden determinar de forma estadística, con la mayor propensión de la población a ciertos tipos de cáncer.

Así que, para que al menos pueda servir a gente de otras partes de la Península que pueda estar también afectada, subo el escrito que remití. En mi caso, adquiriré por mi cuenta un equipo de medida para determinar si la vivienda de los padres de mi compañera está afectada, y luego supongo que lo procuraré revender.

En cuanto al resto de vecinos, avisados quedan. Su alcaldía ni se digna en interesarse sobre el particular. Qué se puede esperar por otra parte de una gestión que dedica buena parte del presupuesto municipal a jolgorios y cuchipandas, siendo uno de los concellos más envejecidos y empobrecidos de Galicia. ¿Promover la actividad económica de forma que se pueda fijar población y revertir el proceso de despoblación? Ni aunque supieran por dónde empezar: eso no da votos. Lo que quiere la gente es nuevos uniformes para el puto entroido. Pues bien, cada pueblo tiene, ni más ni menos, que el gobierno municipal que se merece, además por una absolutísima mayoría del 80% de los votos.

NOTA: El alcalde en cuestión es médico jubilado, así se le presuponen conocimientos para al menos entender parte de lo expuesto.

NOTA II: Los enlaces formaban parte del documento en cuestión. Esto implica que he aportado documentación científica suficiente para dejar claro que no es la opinión de un particular sino que lo que afirmo es positivamente cierto, científicamente irrefutable (la ciencia, fuera de la cual sólo existe ignorancia y bestialidad, permite ser así de categórico, así de chulo). Y si está demostrado científicamente el peligro, la inacción de las administraciones es incompatible con la ética, el honor y la bonhomía. Las exigencias de la ética son tan tajantes como las leyes científicas, y fuera de ella sólo hay rufianes, canalla.

El Concello de O Bolo es uno de los lugares de mayor exposición al gas radón en domicilios, con un valor medio de 450 Bq/m3 (el tercero más alto de Galicia, y por lo tanto de España) según datos recogidos por el Laboratorio de Radón de Galicia, organismo dependiente de la Universidade de Santiago de Compostela.

USC – Mapa de mediciones

USC – Tablas de mediciones

El radón (concretamente el isótopo 222Rn) es un gas radioactivo que proviene de la cadena de desintegración del uranio (238U) presente en las rocas de nuestro Concello, que se acumula en espacios cerrados como las viviendas y otras edificaciones.

El radón es un peligro reconocido para la salud humana, ya que al ser inhalado se convierte por decaimiento α (un núcleo de helio 4, la actividad radioactiva más energética que existe) en polonio (218Po).

Este proceso tiene lugar en nuestros pulmones, aumentando el riesgo de cáncer de pulmón, lengua y laringe.

OMS – El radón y sus efectos en la salud

Asimismo, el 218Po decae rápidamente a 210Pb (un isótopo radioactivo del plomo), en un proceso que se relaciona con tumores cerebrales (según artículo adjunto publicado en la revista Nature). [N.d.M: esta chusma no ha pasado de ojear las páginas centrales del Interviu, como para sentirse impresionada por una cita en Nature]

La legislación europea fija el límite de exposición en viviendas ya construidas en 400 Bq/m3 de aire, mientras que el Consejo de Seguridad Nuclear califica de alto riesgo las viviendas que superen los 200 Bq/m3. El estudio más amplio en la materia observó un incremento de un 16% en el riesgo de cáncer pulmonar por cada 100 bequerelios/m3 de exposición domiciliaria (Darby S, Hill D, Auvinen A, Barros-Dios JM, et al. Residential radon and lung cancer:detailed results of a collaborative analysis of individual data on 7,148 subjects with lung cancer and 14,208 subjects without lung cancer from 13 epidemiological studies in Europe. Scand Work Environ Health 2006; 32:suppl 1:1-84.).

Una directiva europea más reciente (2013/59/EURATOM) establece el límite de 100 Bq/m3 a partir del cual existe un incremento estadístico significativo de padecer cáncer de pulmón, y en 300 Bq/m3 para lugares de trabajo.

Abundando en la cuestión, y según documentación de la OMS, una exposición de 300 Bq/m3 es equivalente a una exposición anual de 10mSv. Es decir, el equivalente a un TAC de abdomen y pelvis. Al año. O siete radiografías de columna. Cada año. Tal es el nivel de radiación al que se ven sometidos los vecinos sólo con habitar sus viviendas.

Permítanme insistir: la media geométrica de las mediciones realizadas en viviendas de este Concello alcanza los 450,4 Bq/m3, lo cual constituye un problema de salud pública de primera magnitud en este Concello que obliga al consistorio a tomar medidas.

Por todo lo anterior, considero que el Concello debería estudiar un plan de actuación para paliar este problema. En primer lugar, adquiriendo un aparato de medida que permita evaluar el peligro en las distintas parroquias del Concello. Y, en aquellas entidades de población que se revelen como más afectadas, la toma de valores domicilio por domicilio, informando a sus moradores de los riesgos y soluciones constructivas que permitan reducir la concentración de 222Rn (básicamente, impermeabilización y ventilación, natural o forzada).

Y, para quien no tenga la mala suerte de vivir en una zona afectada, que no salga de esta entrada sin llevar algo de provecho:

El drama que narra no es tan ajeno a la situación de miseria y emigración de la Galicia interior a la que hace referencia el anterior escrito.

