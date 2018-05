Este es el nivel de la educación primaria en España

Patio de un colegio gallego, mostrando con orgullo las actividades que realizan los niños. Si no fuera porque viene de alguien que ha cursado magisterio, pensaría que se trata de un chiste.

Pero no es lo grave que un docente no tenga ni puñetera idea de inglés (ni de gallego, por cierto). Lo grave es que esta persona ni siquiera sabe que no sabe, y no sabiendo se atreve a enseñarlo. No es un problema de conocimientos, sino de ética. Y aún más grave es que no haya nadie en el colegio que tenga nivel como para detectar la metida de zoca y retirarlo inmediatamente.

La inmensa mayoría de los diplomados en magisterio nunca debieron haber cursado el Bachillerato, y mucho menos haber accedido a la universidad.

