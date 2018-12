Se acaba el gasóleo

Un amigo me ofrece a consideración los siguientes enlaces del blog The Oil Crash:

¿Trabaja usted en el sector del automóvil? Pues sepa que le están engañando

Que viene como consecuencia de este otro artículo:

El pico del diésel: edición de 2018

¿Aciertan con la verdadera razón que subyace tras la súbita campaña de demonización de los Diesel? No, pero tampoco van tan desencaminados.

La premisa del autor es falsa, o al menos parcialmente incorrecta. Es cierto que del shale tar se extrae mala gasolina (índice de octano bajo), mal diésel (índice de cetano bajo) y mal combustible de aviación. Muchos compuestos aromáticos y volátiles fácilmente inflamables, muchos enlaces con oxígeno (no hidrocarburos) en las fracciones bajas y pocas parafinas (punto evaporación muy bajo)… Pero se extrae. El bajo índice de octano se puede resolver con un proceso de alquilación, por ejemplo (ahora no podemos recurrir al tetraetileno de plomo). Que, obviamente, encarece el proceso, pero no parece que hasta el punto de hacerlo inviable.

En cualquier caso, son los gringos los que tienen que lidiar con ese problema, la mayor parte del petróleo que llega a Europa es crudo. Y las refinerías gringas siguen exportando gasóleo a Europa, y cada vez más Luego ni siquiera donde el tight oil representa una parte sustancial del petróleo extraído, se dejan de refinar gasóleos. De hecho, las refinerías gringas han aumentado un 15% la producción de gasóleos desulfurados en este último lustro, a la par que emergía la producción de petróleo de esquisto.

En cuanto a los gráficos que aparecen en la página (como siempre entre esa secta tienen que ver picos de producción en todas partes, son ya cansinos con su milenarismo), confunden producción con capacidad de producción, y dan por hecho que si no se produce más es porque no se puede, ignorando que la producción debe estar correlacionada con la demanda, con un pequeño buffer de reservas. Ir más allá hunde la cotización (menudo descalabro se está pegando el precio del crudo estos días, por cierto).

Sí que los tiros para explicar la criminalización de los TDI van por ahí , pero no es tanto que el Diesel se agote, sino que en Europa se estaba dando una excesiva dieselización del parque móvil, lo que nos obligaba a importar diésel (de Rusia, pero también de USA) y exportar gasolina, que sobraba de nuestras refinerías (a USA, principalmente; hacíamos un intercambio de lo que sobraba por lo que faltaba).

Y no podemos permitirnos que tanto coche privado compita con los camiones, pequeños pesqueros o tractores por el mismo recurso, que al importarlo refinado lo tenemos que pagar más caro. Eso mina la competitividad de esos sectores (que, en el caso del transporte, implica toda la economía).

Sencillamente, están redistribuyendo dos recursos como el gasóleo y la gasolina para que el consumo sea más equilibrado.

Si en el fondo es inteligente, lo veo oportuno. Lo que me quema son las mentiras que difunden para hacerlo (el Diesel es el mal absoluto, los híbridos son ecológicos…). Y aún me quema más la ignorancia de la gente al asumir esas mentiras.

Por otra parte, a mí la producción de petróleo y gas no convencional me molesta como al que más, pero eso no me lleva a pergeñar patrañas para desprestigiarla.

Rigor.

Honestidad.

NOTA: Normalmente los enlaces que suelo añadir intento que sean relevantes, pero creo que en este artículo son especialmente interesantes dada la importante naturaleza de la cuestión. Básicamente, son las estadísticas oficiales, europeas y usamericanas, de producción, comercio y consumo. Revisadlas y sacad vuestras propias conclusiones.

Una de las divisas de este blog es: de estar disponibles las fuentes originales, acudid a ellas, no dejéis que nadie las interprete a su conveniencia. Ni neoapocalípticos que llevan décadas dando la brasa con que el mundo se acaba y hemos de expiar nuestros pecados por haber consumido el fruto del árbol de conocimiento, ni tampoco de este (nada) humilde espacio, que aunque declaradamente sometido y postrado al imperio de la Realidad, única Diosa y señora, a la cual procuro ceñirme de la forma más honesta que puedo (aunque eso me lleve a retractarme de errores pasados), no está libre de sesgos y malinterpretaciones de una Realidad cuya aprehensión y comprensión no siempre (casi nunca) es inmediata.

Por eso, insisto; en el conocimiento, eliminad en lo posible a los intermediarios: acudid a las fuentes.

