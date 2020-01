Contaminación urbana

Os aseguro que la publicación de esta entrada no tiene nada que ver con el rebuzno de Ayuso, de hecho hace un par de semanas que la tenía en borradores. Pero lejos de ser una estupidez sin importancia, las declaraciones de la nueva lideresa son muy interesantes para comprender el mecanismo de selección en los partidos políticos. Si el criterio de promoción es la sumisión a las directrices de la cúpula (una característica propia de seres mediocres e indignos), no podemos esperar sino que lleguen a la primera división de la política los más mediocres y miserables.

Pero no quería hablar hoy de la oligocracia que se nos presenta bajo el eufemismo de “democracia parlamentaria”, sino de contaminación en el medio urbano. De hecho, voy a exponer algo muy sencillito, al alcance de todos, pero que sin embargo es eludido en el tratamiento político y mediático de este problema.

Primero, vamos con los datos. Tomo como arquetipo de medio urbano el Foro, donde ante la ausencia de industria, en especial industria pesada, la contaminación está relacionada con las emisiones asociadas al transporte. En concreto la estación de medición de Cuatro Caminos (podéis escoger cualquier otra, los resultados son análogos).

Tomo los contaminantes más peligrosos, las partículas de diámetro inferior a 2,5 µm…

… y los óxidos de nitrógeno, elevados por la clase política y periodística a la categoría de único contaminante.

Por cierto, los resultados aunque parezca que son buenos (predominan tonos verdosos), es porque la escala está ampliada para recoger los valores de ciudades de China y, sobre todo, la India.

Bueno, al tema. ¿Qué patrón apreciáis en los datos? Parece bastante evidente que, en los tres contaminantes referidos, hay una clara oscilación estacional: en invierno los valores son aproximadamente el doble que durante el verano.

¿Qué razones puede haber para esta diferencia? Podemos pensar en primer lugar en factores meteorológicos, como el viento (que barre la contaminación), la lluvia (que la lava) o las bajas presiones (que generan una masa de aire ascendente además de propiciar las dos anteriores). Y es totalmente cierto, vemos oscilaciones dentro de un mismo mes que seguramente se deben a la entrada de borrascas que limpian el ambiente o las calmas anticiclónicas que hacen que los contaminantes emitidos se acumulen. También vemos que las estaciones en las que suele haber más inestabilidad atmosférica, otoño y primavera, muestran valores de contaminación en general bajos.

Sin embargo, eso no nos explica satisfactoriamente que los valores en invierno sean mucho más altos que en verano (periodo en el que más persistente es la situación anticiclónica), e incluso meses habitualmente muy tumultuosos, meteorológicamente hablando, como los de primavera y otoño den valores superiores a los de verano.

¿Qué puede ser entonces? Podemos pensar que quizá la diferencia se deba a la variación estacional de la intensidad circulatoria. Sin embargo, si analizamos los datos, vemos que salvo el mes de Agosto, las diferencias el resto del año son menores (sobre el 5%, y además en invierno los datos están en el rango bajo). En ningún caso pueden explicar que en invierno se dupliquen las tasas de contaminación.

¿Cuál puede ser, entonces, la causa? A ver, no caigo, no caigo ¿a qué podría deberse este extraño fenómeno?

Vale, no hago más el payaso. Todos sabéis la respuesta: las calefacciones. Cuando se encienden las calefacciones, la contaminación (al menos en estas dos sustancias analizadas) se duplica. Asumiendo que el aporte de la industria y otras causas es nulo, podemos aproximar que las calderas suponen una fuente de contaminación del mismo nivel que los motores de combustión en el aire de Madriz.

Os lo había dicho, era una entrada muy sencilla, evidente (especialmente para todos los que vivimos o hemos vivido en grandes ciudades). Todos sabemos que cuando llega el frío y arrancan las calefacciones, la contaminación es mucho peor. Bien, pues entonces si es tan evidente ¿cómo es que toda la atención mediática y actividad política se centra sólo en una de las patas de la contaminación, y no en la otra? Esa sí que es una pregunta interesante.

Porque no es sólo una fuente de contaminación de la misma magnitud que el tráfico, es que además es la que sería más sencillo, barato y ventajoso eliminar por medio de la electrificación. Efectivamente, el coste de un coche eléctrico ronda los 30.000€, mientras que un equipo de climatización (aire acondicionado / bomba de calor) para una vivienda de 100m² oscila entre 1.000 y 2.000€. Económicamente, el coche eléctrico aún sigue estando en desventaja frente al térmico, mientras que la bomba de calor es la tecnología de calefacción más económica.

Por otra parte, así como para el transporte privado hay alternativas (el transporte público electrificado), más ventajosas en términos de inversión pública, eficiencia energética, productividad de la sociedad al reducir los atascos y, por lo tanto, los tiempos de desplazamiento siempre que se invierta en una flota suficiente lo que se ahorra en asegurar el sacrosanto derecho de ir a todas partes en coche (que lo he mirado y no acabo de encontrarlo ni en la puta Constitución ni en la Solemne Declaración Universal de los Derechos Humanos)… para la calefacción no hay otra alternativa a la bomba de calor que no pase por reacciones de combustión (a no ser que queramos montar una central nuclear en Chinchón y usar su circuito de refrigeración secundario para dar calefacción municipal a la urbe, que tampoco sería una mala idea).

Entonces, si la bomba de calor es un método mucho más sencillo, eficiente y económico que electrificar el transporte privado, si realmente nos importa reducir las tasas de contaminación ¿por qué demonios siempre, invariablemente, hablar de contaminación es hablar del tráfico, y no de la otra gran fuente de contaminación? Es más, incluso tratando del tráfico, se relegan otras soluciones para centrarse en el nuevo bien absoluto de nuestra cultura: el coche a pilas.

Yo cada vez aprecio más claramente que hay un empeño en imponerlo, y que la contaminación urbana o el cambio climático es sólo una excusa. Si los motores suponen la mitad de la contaminación urbana (al menos en PM y NO2), el transporte privado por carretera sólo supone una mínima parte de las emisiones globales de CO2e, cuya electrificación en todo caso sólo reduciría entre 1/5 y 1/3 esas emisiones debido al proceso altamente contaminante de fabricación de baterías.

NOTA a esta última afirmación: El transporte supone en números redondos el 20%, la mitad son debidas al transporte marítimo, el aéreo supone un 2% y la mitad del transporte por carretera es asociada a las mercancías, así que estamos hablando de salvar el mundo intentando recortar emisiones de una fuente que supone el 4% de las emisiones globales de CO2e. El impacto de recortar en 1/3 a 1/5 el 4% de las emisiones globales es irrelevante y es, casi con seguridad, la estrategia menos efectiva en función de costo/beneficio. Si es que realmente de evitar el cambio climático se trata, pero insisto que, como en el caso de la contaminación urbana, me temo que es sólo una excusa.

Realmente, de lo que va esto, es de que nos compremos un carísimo coche nuevo. Si no lo haces por fardar, hazlo por salvar el planeta (y vanagloriarte de ello) o, finalmente, por obligación (porque acabarán imponiéndolo).

Una vez más lo repetiré: mi modelo de movilidad urbana pasa por sacar todos los vehículos automóviles privados del núcleo urbano. Todos, térmicos o eléctricos, también los taxis (empezando por los taxis, pues es el método más ineficiente de transporte tanto en espacio ocupado como en energía, debido a los trayectos en vacío). En todo caso podrían admitirse pequeños ciclomotores eléctricos…

Propongo la prohibición de:

– Calderas/estufas de combustible sólido, para núcleos de población superiores a los 1.000 hab.

– Calderas de combustible líquido (gasóleo), para núcleos de población superiores a los 10.000 hab (y la equiparación de la fiscalidad con el gasóleo de automoción, igual que el resto de combustibles, sea para aviación, agricultura…).

– Calderas de combustible gaseoso, para núcleos de población superiores a los 100.000 hab.

