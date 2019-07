El coche a pilas IX: emisiones, más allá del titular

Uno está cansado de la frivolidad con la que se manejan los asuntos técnicos, con hordas de defensores y detractores por defecto que asumen como propias las conclusiones de los estudios que refrendan sus prejuicios y desestiman aquellos que no.

Voy a poner un ejemplo esclarecedor. Fijaos en estos dos artículos:

Electric cars emit less CO2 over their lifetime than diesels even when powered with dirtiest electricity

Tesla’s Long-Range Model 3 Has A Heavier CO2 Footprint Than Toyota’s Camry Hybrid

En resumen, uno sostiene que los BEV suponen una reducción de las emisiones de CO2 mientras que el otro sostiene lo contrario. ¿Quién miente? Pues después de revisar los datos, he de decir que ninguno. Ambos usan datos más o menos consistentes, y la diferencia en las conclusiones se debe a que toman dos eléctricos como comparación (y dos térmicos).

Tomemos el primer artículo.

Si en vez de quedarnos en el titular, como hace la chusma, vamos a buscar la fuente (siempre acudir a las fuentes cuando estén disponibles, que nadie llegue a conclusiones por vosotros) y buceamos un poco en los datos, nos enteramos de los vehículos que toma en la comparación:

The basic assumptions are: a life time driven distance of 200.000km and a weight of the glider of 1200kg. For the battery electric vehicle following assumption are considered: a real-life electricity consumption of 0,2 kWh/km and a 30kWh LMO battery (average of 55 kgCO2/kWh); 1,5 battery replacement is needed over the life time of the vehicle. The reference diesel vehicle emits 120 gCO2/km on NEDC, which is augmented with 35% to reflect real life driving conditions.

Es decir, estaría comparando un Nissan Leaf del 2014 (batería de 30 kW*h tipo LMO) con un Audi A4 2.0 TDI (120 gCO2/km en el NEDC).

¿Es esta comparación adecuada? Not really. Un A4, y menos con el motor 2.0 TDI, es un coche de mucha más envergadura en todos los sentidos que el Leaf, que es un coche eminentemente ciudadano (con la batería de 30 kWh el Leaf tenía una autonomía real de unos 135 km). Considero que una comparación más honesta sería con un coche de su mismo segmento, con una batalla sobre los 2,7m. Pongamos un Renault Mégane 1.5 dCi, que tiene unas emisiones de CO2 un 16% inferiores al Audi (101 g de CO2/km).

Más cuestiones. El autor toma la química de baterías más ventajosa para su tesis, la LMO (0,055 kgCO2/kWh según datos del mismo estudio). La cuestión es que a día de hoy ya no hay ningún fabricante (al menos que yo sepa) que siga usando esa química debido a su baja densidad energética.

Os dejo unos par de enlaces para no perderos en el proceloso mundo de la química de las baterías de litio:

Battery University

Battery Bro

Por hacer un resumen, la química más usada para su uso en automoción va de la LCA de los japos (Panasonic, empleada en los Tesla), la NMC y NCMA de los coreanos (LG Chem y SK, que monta Renault/Nissan y Kyundai/Kia) y la LFP usada por los chinos (más barata y menos prestacional).

Por lo tanto, para hacer una comparación real, tendríamos que actualizar los datos del Leaf a la nueva batería de 40 kWh tipo NMC (0,16 kgCO2/kWh), y compararlo con un modelo de su segmento como el Mégane. Entonces, las barras quedarían tal que así:

Y aún quedaría debatir algunos datos, como es que el autor tome en consideración la explotación y transporte del petróleo en el caso del vehículo térmico (well to tank), pero considere el “well” como la central eléctrica en el caso del coche eléctrico como si la electricidad se produjera mágicamente. Es decir, toma el dato de las emisiones de CO2 del sistema eléctrico sin tomar en cuenta la emisiones imputables en la minería y transporte del carbón, uranio y gas natural que hacen funcionar esas centrales. That’s not really fair, is it?

En el caso del uranio su contribución es despreciable. Insisto, una central nuclear consume unas 30 toneladas de yellowcake al año, y la ley (ore grade) en la mina de uranio más grande del mundo, McArthur River, es del 11%. Una central de carbón de potencia equivalente quema unos 5 millones de toneladas de carbón, cuya extracción y transporte es de todo menos energéticamente irrelevante. Un ciclo combinado es mucho más eficiente, y sólo quema del orden de unas 2 millones de toneladas de gas natural, que además de las emisiones imputables al ser extraídas (especialmente si provienen del fracking) es especialmente relevante las emisiones asociadas a su transporte (fugas de CH4 en el caso de los gasoductos y consumo del mismo LNG producido y gasificado en los metaneros).

Por otra parte, considera que el 100% de la energía que pasa por el enchufe sirve para impulsar el vehículo, despreciando el rendimiento de carga y la autodescarga de las baterías (el rendimiento de descarga considero que sí es tenido en cuenta al analizar la autonomía del vehículo en condiciones reales, desde la plena carga hasta que se detiene).

Todas estas cuestiones apretarían más los resultados, especialmente en sistemas eléctricos con una gran participación de centrales térmicas como Polonia o Alemania (qué maravilloso trabajo ha hecho el magufismo nuclear en promover el cambio climático), y nos viene a recordar lo que en este blog trato una y otra vez de inculcar: que no hay milagros técnicos, no hay energías ni medios de locomoción verdes, bio o ecológicos, que eso es una patraña de la industria, y que las leyes de la termodinámica son imposibles de soslayar.

Pero volvamos al principio de esta entrada, en la que proponía dos artículos. En el primero el titular vendía el BEV como una solución al cambio climático y el segundo un problema añadido. ¿Cuál es la clave? Que el segundo artículo tomaba como referencia de BEV al Tesla 3 LR, el eléctrico más vendido de largo en USA.

Vamos a rehacer los cálculos del primer artículo, tomando como eléctrico de referencia al Tesla 3 con la batería gorda de 100 kW*h (con química NCA, 0,116 kgCO2/kWh). Éste sí, podemos compararlo con el Audi A4 2.0 TDI que proponía el artículo.

A modo de resumen, y tomando el Audi A4 como referencia (204 gCO2/km), con la huella de CO2 del mix eléctrico europeo (300 gCO2/kWh), no hay gran diferencia entre las dos vías a tomar para reducir las emisiones: la vía más elogiada y popular que es comprarse el modelo más “asequible” de Tesla (165 gCO2/kWh) y la humilde de comprarse simplemente un coche menos potente y aparatoso como el Mégane (178 gCO2/kWh). En realidad, ni una ni otra makes the difference para evitar la catástrofe climática.

Y yo añado al artículo dos vías más.

Una, la vía imbécil patrocinada por nuestra ignorante clase política, comprarse un SUV híbrido. Pongamos la chatarra más vendida el pasado año y creador de la categoría, el Nissan Qashqai 1.2 DIG-T. Con un consumo real de 9,4 l/100km supone un aumento de consumo de un 65% respecto del Audi A4 2.0 TDI y, por lo tanto, de emisiones de CO2 (que son directamente proporcionales al combustible quemado). Es decir, con la pretendida ecología de comprarse un híbrido estaríamos aumentando a 310 gramos las emisiones de CO2 por kilómetro. Y aún sentirse moralmente superior por comprarse un híbrido. No se puede ser más imbécil.

La otra alternativa, la verdaramente inteligente y significativa para reducir las emisiones asociadas al transporte de personas, es promover un urbanismo y una ordenación del territorio racional que permita realizar la mayoría de los trayectos cotidianos andando, en bici o, para grandes urbes, en metro. Y para los trayectos ocasionales, emplear transporte público preferentemente electrificado o alquilar un vehículo, que podría ser un Hummer H1, un Lamborghini Aventador o cualquier otra barbaridad pues su uso esporádico apenas subiría la huella de carbono asociada.

A modo de resumen, quisiera que quedase claro cuál es mi posición: no es un NO al coche eléctrico, sino un ASÍ NO. Especialmente al camino tomado por Tesla y el resto pretenden seguir (mantener el mismo concepto de vehículo, eliminando el motor térmico y atiborrándolo de baterías).

