Nuclear versus eólica

Un comentario en la pasada entrada cuestiona la decisión de Finlandia de ampliar su central de Olkiluoto añadiendo un tercer reactor del tipo EPR (European Pressurised Reactor, una evolución de un PWR para hacerlo más eficiente y, sobre todo, seguro).

Este reactor es puesto siempre como ejemplo por los magufos por la retahíla de retrasos y sobrecostes que ha sufrido, igual que su hermana de Flamanville-3 (por lo que sea, la de Olkiluoto suele salir más), para argumentar contra la energía nuclear.

Como sabéis, me encanta hablar de energía y, aún más, contaros cosas que suenan a blasfemia a oídos de la sociedad bienpensante y el discurso magufo dominante. En el comentario se propone como alternativa ventajosa a ese tercer reactor de Olkiluoto la eólica marina (la central nuclear de Olkiluoto está en el golfo de Botnia, un lugar de aguas someras muy ventoso en principio muy apropiado para desarrollar este tipo de proyectos).

Yo no tengo nada contra la eólica, antes bien me parece (a diferencia de la payasada fotovolaica) una tecnología muy a tener en cuenta en un mix de generación equilibrado. En cualquier caso, son sistemas distintos para distintas necesidades, y lo inteligente es tener un mix de producción diversificado que permita cubrir las deficiencias de una tecnología respaldándola con otra. En la eólica el problema es muy evidente: no siempre sopla el viento. Sin embargo, los consumidores, tanto industriales como domésticos esperan tener suministro siempre, no a veces. Una sociedad moderna es incompatible con los apagones.

Pero ya que se menciona, vamos a hacer la comparación y ver si podemos llegar a alguna conclusión sobre si estuvieron o no acertados los fineses en encargar ese nuevo reactor.

Lo primero, vamos a presentarlo. La central nuclear de Olkiluoto lleva funcionando desde los años ’80 con dos reactores BWR de 800 y 890MW. El nuevo reactor es de 1600MW, así que supone duplicar la potencia de la planta. Al tener unos ciclos de servicio extendidos, también se espera que produzca más energía que los otros dos juntos. Estamos hablando de 14,3 TW*h al año.

El comentario plantea dudas sobre si algún día llegará a terminar su construcción. Bien, su construcción ya ha terminado. De hecho, durante el mes de Junio está siendo cargado y se espera conectarlo a la red en Octubre para iniciar las pruebas. Un calendario parecido al de su gemelo de Flamanville-3, y con algo de retraso respecto a sus hermanos chinos. El reactor de Taishan-1 entró en funcionamiento el año pasado, y se espera que éste ya se conecte a la red el de Taishan-2 (es significativo que los chinos acaben un año antes la construcción de dos EPR, haciendo empezado un año más tarde).

Bien, vamos a buscarle alternativa a este tercer reactor finés entre los proyectos de eólica marina. Yo propongo el mayor de UK y de Europa en funcionamiento, el de London Array en el estuario del Támesis, otro lugar ventoso y de aguas someras, un buen emplazamiento para este tipo de energía (un factor de capacidad de 45,3% suena a fábula en casi cualquier lugar de la península). Es un macroparque con 175 máquinas de 3,6MW.

Sabemos que la producción media anual de este parque eólico es de unos 2,5 TW*h. Es decir, que para generar la misma cantidad de energía eléctrica que el nuevo reactor finés necesitaríamos unos 6 parques como el del London Array.

El London Array se iba a ampliar, pero se desechó la idea por su impacto en las aves marinas (en especial en el colimbo chico, Gavia stellata, que tiene en el estuario del Támesis un lugar de invernada).

Cae por su propio peso cuál de las dos opciones causaría un mayor impacto directo en los ecosistemas locales, si la construcción y operación de un nuevo reactor o la de seis gigantescos parques eólicos marinos en el Golfo de Botnia. Lo mismo reza si analizamos las emisiones de carbono asociadas, aunque aquí la diferencia no es tan grande pues son las dos tecnologías de menor huella de carbono.

Ahora vamos a hablar de costes, tema que tanto parece preocupar a los ecolojetas mientras desatienden argumentar el impacto ambiental de una central nuclear y eluden considerar el de las alternativas.

El reactor de Olkiluoto-3 era el primer EPR en ser construido, causa principal de las modificaciones de diseño que acarrearon tantos retrasos y sobrecostes. Sabemos el coste de Olkiluoto-3: Areva, estimated that the full cost of building the reactor will be about €8.5 billion.

Del London Array sólo conocemos, sin embargo, su inversión inicial, que podemos darla por buena: The backers agreed on an initial investment of €2.2 billion.

Recordemos, necesitamos casi 6 parques (5,7 siendo exactos) como el del estuario del Támesis (suponiendo que el factor de capacidad sea semejante, condición que se puede dar en el el Golfo de Botnia) para obtener una producción total equivalente. Total. Pero sometida a las condiciones variables del viento. Un EDP trabaja a piñón fijo durante 4 años. A diferencia de la eólica, es una fuente de energía confiable que sirve para estabilizar la red y consumir la potencia inductiva introducida precisamente por los aerogeneradores.

Hagamos cuentas:

5,7 * 2,2 G€ = 12,6 G€

Ya sale bastante más caro que el Olkiluoto-3. Pero estaríamos suponiendo que ambas instalaciones van a tener el mismo periodo de actividad, lo cual dista mucho de ser cierto. La vida útil de un parque eólico marino son 15-20 años (se están desmantelando ya los que se construyeron a principios de siglo). Un EPR está diseñado y licenciado para 60 años.

¿En serio se puede argumentar desde el magufismo antinuclear que ese reactor finés sale caro?

Por supuesto, estamos hablando de costes de construcción. El coste de operación de una central nuclear no es barato (no siendo el coste del combustible la mayor partida). El de un parque eólico marino tampoco, el medio marino es muy duro con la maquinaria y el mantenimiento se debe hacer con helicópteros y barcos grúa (por eso, para reducir los costes de cimentación y mantenimiento, se tiende a crear parques con menos máquinas más grandes).

Ya para terminar, insisto: la energía nuclear, operada en las condiciones de seguridad actualmente exigibles, no es la alternativa más barata (a estos precios lo es el carbón). Pero es la tecnología que menos impacto tiene sobre el medio natural, tanto directo por las compactas dimensiones de una central nuclear y sus instalaciones accesorias en relación a su enorme capacidad de generación, como indirecto por la pequeña huella de carbono de la minería y procesado del mineral de uranio (de nuevo en relación a la energía aportada). En cuanto a los RAA con los que tanto miedo se ha metido, no representan ningún problema ecológico: se enfrían en la piscina de la central y luego se guardan en vasijas de acero en un edificio con ventilación natural no mayor a cualquier nave de un polígono industrial, el ATC (lo explico con algo más de detenimiento en la respuesta al primer comentario de esta entrada).

Por todo ello, me resulta inconcebible la incoherencia del magufismo antinuclear de pretender relacionar sus prejuicios con algún indeterminado objetivo ecológico. De ecológico nada, precisamente la campaña de desinformación y demonización de la energía nuclear, que ha frenado el desarrollo y la investigación en el campo de la fisión nuclear (hasta que la fusión tome el relevo) es responsable en buena medida del mayor desastre ecológico de nuestra era: el cambio climático. Alemania es un buen ejemplo de las consecuencias del magufismo: se volcó en la fotovoltaica como alternativa a la nuclear, y el resultado es que han aumentado el consumo de carbón y las emisiones de CO2 (y por ello buscan conectarse a Rusia con el Nordstream 2), además de que el coste del kWh es uno de los más altos del continente (el segundo, tras la eólica Dinamarca).

Afortunadamente, toda esa charlatanería magufa ha afectado principalmente a Occidente. Mientras tanto, en el resto del mundo…

Start Reactor Model Gross MWe

2019 Belarus, BNPP Ostrovets 1 VVER-1200 1194

2019 China, CGN Fangchenggang 3 Hualong One 1180

2019 China, CGN Hongyanhe 5 ACPR-1000 1119

2019 China, CGN Yangjiang 6 ACPR-1000 1086

2019 China, CNNC Fuqing 5 Hualong One 1150

2019 China, China Huaneng Shidaowan HTR-PM 210

2019 China, CGN Taishan 2 EPR 1750

2019 Finland, TVO Olkiluoto 3 EPR 1720

2019 France, EDF Flamanville 3 EPR 1650

2019 Korea, KHNP Shin Kori 4 APR1400 1400

2019 Korea, KHNP Shin Hanul 1 APR1400 1400

2019 Russia, Rosenergoatom Pevek FNPP KLT40S x 2 70

2019 Russia, Rosenergoatom Novovoronezh II-2 VVER-1200 1200

2020 Belarus, BNPP Ostrovets 2 VVER-1200 1194

2020 China, CGN Hongyanhe 6 ACPR-1000 1119

2020 China, CGN Fangchenggang 4 Hualong One 1180

2020 China, CNNC Tianwan 5 ACPR-1000 1118

2020 China, CNNC Fuqing 6 Hualong One 1150

2020 China, CGN Bohai shipyard ACPR50S 60

2020 India, Bhavini Kalpakkam PFBR FBR 500

2020 Japan, Chugoku Shimane 3 ABWR 1373

2020 Korea, KHNP Shin Hanul 2 APR1400 1400

2020 Slovakia, SE Mochovce 3 VVER-440 471

2020 UAE, ENEC Barakah 1 APR1400 1400

2021 Argentina, CNEA Carem25 Carem 29

2021 China, CNNC Tianwan 6 ACPR-1000 1118

2021 Pakistan Karachi/KANUPP 2 ACP1000 1100

2021 Slovakia, SE Mochovce 4 VVER-440 471

2021 UAE, ENEC Barakah 2 APR1400 1400

2021 USA, Southern Vogtle 3 AP1000 1250

2022 India, NPCIL Kakrapar 3 PHWR-700 700

2022 India, NPCIL Kakrapar 4 PHWR-700 700

2022 India, NPCIL Rajasthan 7 PHWR-700 700

2022 India, NPCIL Rajasthan 8 PHWR-700 700

2022 Pakistan Karachi/KANUPP 3 ACP1000 1100

2022 Russia, Rosenergoatom Kursk II-1 VVER-TOI 1255

2022 Russia, Rosenergoatom Leningrad II-2 VVER-1200 1199

2022 UAE, ENEC Barakah 3 APR1400 1400

2022 USA, Southern Vogtle 4 AP1000 1250

2023 Bangladesh Rooppur 1 VVER-1200 1200

2023 China, CNNC Xiapu 1 CFR600 600

2023 Korea, KHNP Shin Kori 5 APR1400 1400

2023 Russia, Rosenergoatom Kursk II-2 VVER-TOI 1255

2023 Turkey Akkuyu 1 VVER-1200 1200

2023 UAE, ENEC Barakah 4 APR1400 1400

2024 Bangladesh Rooppur 2 VVER-1200 1200

2024 Korea, KHNP Shin Kori 6 APR1400 1400

2025 India, NPCIL Kudankulam 3 VVER-1000 1050

2025 UK, EDF Hinkley Point C1 EPR 1720

2026 India, NPCIL Kudankulam 4 VVER-1000 1050

2026 Japan, EPDC Ohma 1 ABWR 1383

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+