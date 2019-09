Hablando en serio sobre descarbonización

Me estoy dando cuenta de cuál es el error recurrente de tanta gente cuando se trata el tema del sistema eléctrico. Consideran el problema como que se necesita generar una cantidad total de electricidad, entonces sumamos parques eólicos y huertos solares hasta que sume la producción, y objetivo resuelto.

Sugiero que reviséis los datos de cobertura de la demanda diaria que publiqué a cuenta de los coches a pilas o, mejor aún, entrad vosotros mismos en la página de Red Eléctrica y repasad los gráficos en varias fechas del calendario. Por favor, si no estáis familiarizados con el sistema eléctrico, repasad esos gráficos antes de proseguir leyendo.

Además de otros condicionantes técnicos (carga en cada nodo, balance de la energía reactiva…), el principal cometido del operador eléctrico es asegurarse de que existe capacidad de generación disponible para cubrir la demanda en cada momento. No que sume el número de TWh total al final del año, sino que en cada momento estén disponibles los GW requeridos.

Pero, como debería a estas alturas tener claro todo el mundo, tanto la eólica como la fotovoltaica son tecnologías de generación cuya funcionamiento no es gestionable a requerimiento. El viento sopla cuando sopla, y cuando no los rotores están parados. Y el sol recorre el firmamento en unas horas y con un cierto azimut según la estación del año, más las mucho más impredecibles nubes. Por mucho que sobredimensionemos la potencia instalada de ambas, si no hay viento no hay viento, y si es de noche lo mismo. Producción cero. Y con poco viento y en una tarde de invierno, la producción no es cero pero como si lo fuera.

¿Qué quiere decir todo esto? Es muy sencillo. Este tipo de tecnologías de generación, a ver si podemos dejarlo claro de una vez, son estupendas como apoyo del sistema. Pero no pueden constituir la base del sistema eléctrico. A no ser que aceptes que cuando caiga el sol, si tenemos el anticiclón sobre nuestras cabezas, te toque una cena romántica con velitas y a camita pronto. Y mejor que no tengas electrificada ni la calefacción ni el transporte, porque las vas a pasar putas. Ya no es que no puedas durante la noche cargar el Tesla con el que fantaseas, es que ni siquiera podrías coger el cercanías hasta bien entrada la mañana, para que la legión de paneles solares con la que muchos se masturban empezaran a recibir una irradiación solar suficiente como para mover los trenes.

Lo siento, sé que para muchos de vosotros es muy obvio, pero hay mucha gente que está expuesta a la propaganda magufa y no tiene un conocimiento cabal de un sistema eléctricos.

Lo diré de otra forma mucho más violenta pero rigurosamente cierta: promover la eólica y la fotovoltaica como alternativa a la nuclear es promover la perpetuación de las centrales térmicas convencionales y, por lo tanto, las emisiones de CO2 que llevan asociadas. Apostando por la eólica y la fotovoltaica es imposible lograr la descarbonización del sistema eléctrico.

Volved a mirar las gráficas de cobertura de la demanda, por si tenéis dudas. Ambas tecnologías requieren de un respaldo para cuando no producen, y este respaldo sólo se lo pueden dar las térmicas (en concreto, los ciclos combinados, ya que las de carbón ya están enfilando el último tramo de su vida útil). En otros países (Noruega, Suecia, Austria, Brasil…) sí que tienen recurso suficiente para que la hidráulica pueda hacer de respaldo e incluso de eje vertebral de su sistema, pero en España no alcanza ni de lejos. Las plantas nucleares de nueva generación son más flexibles, pero aún así no pueden hacer un seguimiento de la curva de demanda con la celeridad requerida ni es lógico operarlas de esa forma. Por lo tanto, la labor de cubrir la demanda cuando no puedan hacerlo la eólica y la fotovoltaica, en el sistema ibérico (no en los mundos de Yupi), la tiene que desempeñar las centrales térmicas, ya sea quemando carbón, gas natural o RSU/RSI/RSA en las incineradoras, que yo me sigo preguntando qué tiene de ecológico quemar resíduos para estar incluidas en el Régimen Especial.

Por lo tanto, remachamos el concepto: si quieres eólica y fotovoltaica, estás asumiendo que también quieres térmicas como respaldo.

Y, por favor, antes de que alguien se le ocurra abrir la boca con acumulación en baterías de litio o cualquier otro método más o menos fantasioso, que calcule antes cuánto costaría. Porque en los mundos de Yupi no, pero en el planeta Tierra los recursos no son infinitos, ni los materiales ni los económicos. La única tecnología viable hoy en día son las hidroeléctricas reversibles, y estamos en las mismas, hay el recurso que hay. Se podría y debería aumentar la capacidad reversible, pero nunca será capaz de servir de buffer a todo el sistema, ni siquiera a una parte significativa.

Y ahora, segunda parte del artículo, para ofrecer mi alternativa. Como ya comenté al hilo de los vehículos eléctricos y su impacto en el sistema eléctrico, la curva de demanda va a tender a aplanarse en los próximos años. El BEV será la fuerza más poderosa, pero en general el desarrollo del IoT, que me parece una patochada cuya única función interesante es precisamente esa, interactuar con el sistema eléctrico e incluso hacer previsiones de coste (en función de la meteorología…) para optimizar la factura de aquellos consumidores eléctricos que se puedan postergar (lavadora, lavavajillas, carga de aparatos…), todo ello inevitablemente asociado a contadores inteligentes y tarifas con cotización al minuto.

Esta optimización del consumo, también en la industria, dará lugar a una curva de demanda plana. ¿Y qué tecnología es la más adecuada para cubrir tal meseta de demanda? Exacto, enhorabuena, lo habéis adivinado: la nuclear. La tecnología con menor huella de carbono asociada de entre las disponibles (enlace al AR5 del IPCC como fuente de autoridad, sugiero consulta del gráfico en pg.539).

A los hechos me remito: después de dos décadas de políticas energéticas condicionadas por el magufismo “ecologista” en Alemania, su filia por la solar y su fobia a la nuclear, la conclusión es que… tiene uno de los sistemas eléctricos con mayores emisiones de CO2 por kWh de Europa occidental. Incluso Dinamarca, el país que tiene la apuesta más seria para aprovechar sus enormes recursos eólicos, tiene una intensidad de carbono que duplica la francesa, precisamente porque debe hacer uso de térmicas como respaldo.

Si la naturaleza te concede la bendición de unos recursos hidráulicos abundantes, como los escandinavos, es de rigor aprovecharlos. Pero para el resto, la apuesta seria por un sistema eléctrico descarbonizado pasa inevitablemente por la nuclear. En caso de duda, vuelva a consultar el enlace anterior u observe el siguiente gráfico (fuente: EEA)

