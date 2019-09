Tomemos en consideración el decrecentismo

Se define decrecentismo o economía del decrecimiento a la línea argumental (por llamarle algo) que propugna una reducción voluntaria de la actividad económica (PIB).

Así que vamos a tomar en consideración su propuesta a modo de hipótesis de trabajo. Supongamos que aplicamos esta receta a una economía como la española:

– Al reducir el PIB aumenta el peso relativo de la deuda pública, lo cual más previsiblemente aumentaría los tipos de interés a los que se refinanciaría. Ellos se debe a las dudas más que razonables de los inversores de que una economía en decrecimiento, es decir, en recesión fuera capaz de hacer frente al servicio de su deuda. Dedicar cada vez más presupuesto al pago de intereses implica menos dinero disponible para el resto de epígrafes, lo cual tendría un efecto contractivo en la economía, retroalimentando la espiral recesiva (decrecentista). La crisis griega ha sido un buen ejemplo. Y al ECB se le puede acabar la paciencia y dejar la deuda española a merced de los tiburones en los mercados internacionales (véase el caso de Argentina o Turquía).

– La actividad económica tiene una relación directa e inmediata sobre el empleo. De hecho, la economía española es especial por la potencia en que destruye empleo en las etapas de recesión y lo mucho que le cuesta luego recuperarlo. Luego una reducción, voluntaria o no, del PIB comportaría un incremento del desempleo, en una economía aquejada de un grave problema de desempleo estructural. Este fenómeno del desempleo crónico genera, además de miseria para los afectados, una presión deflacionaria sobre los salarios (el ejército industrial de reserva que decía Marx) y resto de condiciones laborales. El exceso de oferta en la mano de obra es la razón última de la devaluación y precarización de ésta en el mercado laboral español. Además, de nuevo, esta caída del consumo derivada del crecimiento del desempleo induce de nuevo una retroalimentación en la caída de la actividad económica.

– El inexorable avance de la pirámide demográfica y la garganta producida por la abrupta reducción de natalidad en los años ’90, plantea serios problemas en la sostenibilidad del sistema público de pensiones (cómo van a pagar las pensiones de los BabyBoomers cohortes generacionales progresivamente menos numerosas). Máxime cuando hoy en día ya el sistema es deficitario (en un momento álgido del ciclo económico y con los babyboomers aún sosteniendo el sistema). La solución a esta amenaza sería un aumento vigoroso del desempeño económico de la economía, para que pocos trabajadores pudieran sostener con sus cotizaciones el sistema de pensiones de muchos pensionistas. Un crecimiento económico muy potente que debería venir de la plena utilización de la mano de obra (drenar todo ese desempleo) y de un fuerte crecimiento de la productividad del factor trabajo (para lo cual es imprescindible una muy potente inversión en investigación). Si ya de partida renunciamos a ese crecimiento económico ¿cómo esperamos mantener ese sistema de pensiones públicas? Sin un recurso escénico tipo deus ex machina (es decir, milagrito de San Antonio), no se me ocurre cómo conjugar una economía en recesión (es decir, decreciendo, menguando) con la sostenibilidad del sistema de pensiones.

– De forma análoga a las pensiones, podemos cuestionarnos la sostenibilidad de otros dos pilares del estado del bienestar, en una economía en recesión: los sistemas públicos de sanidad y educación (con la salvedad de que la demografía permite un alivio de éste pero recrudece las necesidades de financiación de aquél, cuando los babyboomers empecemos con los achaques de la edad). Las pensiones, la sanidad y la educación se llevan la parte del león de los PGE. De una economía que progresivamente reduce su actividad se pueden recaudar cada vez menos impuestos, que sumado al mayor peso relativo de la deuda ya comentado, mete al Estado en un déficit crónico que, junto al encarecimiento de la deuda aumentan el monto no sólo relativo, sino absoluto de la deuda pública, mandándola de cabeza a la insostenibilidad. Se puede impagar, sin duda, pero en el día D+1 habría que acometer unos recortes draconianos en todo el presupuesto para acomodar ingresos (si decrece la economía, también la recaudación) y gastos, al tener cerradas las vías de financiación (les acabas de hacer un simpa a los inversores, inversores que por cierto en buena parte son internos y a los cuales les acabas de abrir un boquete en sus cuentas, es decir, acabas de mandar a las rocas al sistema bancario español). Recapitulemos, menos actividad económica, menos recaudación de impuestos, recorte en los presupuestos de sanidad y educación. Lo cual implica parar las inversiones en nueva capacidad y recortar el gasto de personal. Que se puede hacer de dos formas: recortes de salarios o despidos (empezando por el personal laboral, pues despedir a un funcionario es más complejo que mandar a Felipe VI al exilio). Para el caso viene a ser lo mismo, pues bajar las nóminas mandaría a los mejores profesionales a la emigración.

– Como hemos ido apuntando, la actividad económica depende de una serie de inversiones que, cuando se estropean en una recesión, provocan una retroalimentación en la caída de la actividad económica que puede derivar en una depresión. Para sostener el ritmo de la actividad económica en un mundo cada vez más tecnológico y competitivo, se requieren inversiones crecientes en educación e investigación (es decir, en la principal materia prima del desarrollo, el conocimiento, que es inagotable), además de inversiones en capital fijo que permita ese aumento de la productividad de los factores que mencionábamos. Para ver las consecuencias de un estancamiento prolongado de la actividad económica, mientras el resto del mundo avanzaba, basta con mirar economías como la argentina o la mexicana, o más cerca de nosotros la italiana. No hace falta intentarlo, basta con dejar de bracear y quedarse parado para irse al fondo.

Resueltas estas y otras inquietudes, no tendría ningún problema en unirme entusiásticamente al credo decrecentista. Porque lo cierto es que participar en esta carrera del progreso es agotador, exige un continuo y vigoroso esfuerzo de superación. Lo malo son las consecuencias de no realizarlo. Para una persona es posible, pues cuenta con la red de protección social de una sociedad que no se rinde. Pero cuando es toda la economía la que ralentiza, detiene y revierte su crecimiento, las consecuencias son trágicas. Humanamente trágicas. Porque no creo que nadie en España dude ni haya olvidado ya todo el dolor que produjo esa caída (relativamente moderada y pasajera, un reajuste tras los excesos de la burbuja) de la actividad económica durante la crisis. Pues el decrecentismo receta más de lo mismo, pero como sangría permanente (y, como hemos dicho, retroalimentada).

Así que debemos diferenciar. Por supuesto que debemos buscar una reducción en el uso de ciertas materias primas (zinc, plata y plomo son los elementos más acuciantes), aumentando su reciclaje para así disminuir sus necesidades de extracción. El aumento del ciclo útil de los productos es esencial para conseguirlo, para lo cual es necesario un diseño basado en la longevidad, en la reparabilidad (¡¡¡¡NORMALIZACIÓN!!!!) y reciclabilidad. Ésta es la tendencia de las economías más desarrolladas, que consiguen aunar desarrollo económico y tecnológico con protección del medio natural (en unos días salgo para Alemania y Austria).

De hecho, comprobamos que son las economías subdesarrolladas las que recurren a tecnologías obsoletas que suponen un mayor impacto sobre el medio natural para obtener el mismo retorno. No dejo de recordar que el estado ecológico de la España anterior al éxodo rural (mediados de los 50) era de devastación absoluta. Una intensa deforestación derivada del uso de la leña y carbón vegetal como principal fuente de energía y la necesidad de dedicar grandes extensiones de terreno a una agricultura y ganadería extensivas de bajo rendimiento, y que sólo con la industrialización de la economía y la urbanización creciente tuvo un alivio y se produjo el gozoso avance y reconquista de la frontera natural que vivimos hoy (que procuran evitar los incendiarios, palurdos que detestan el estado natural y pretenden revertirlo a los montes rasos, hirsutos, que conocieron de niños).

No, en la pobreza y el subdesarrollo no está la solución de nada. Como es de inmediata demostración para cualquier inteligencia normalita.

Así que no, no se puede tomar en serio el decrecentismo. Una mamarrachada más (cuyo milenarismo tiene una clara raíz cristiana) que añadir al saco de las magufadas de moda (homeopatía, antivacunas, postmodernismo, terraplanismo…) que carecen no ya de una base teórica sólida, sino siquiera de una mera pretensión de racionalidad. Son, en suma, una colección de completas gilipolleces cuya refutación es tan trivial como la presente.

